귀신 잡는 여고생 된 피프티피프티…'방과후 퇴마클럽' 개봉

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY) 주연의 영화 '방과후 퇴마클럽: 소녀들의 밤'이 25일 CGV 단독 개봉을 기념해 보도스틸 7종을 공개했다.

킷츠 오리지널 필름 '방과후 퇴마클럽: 소녀들의 밤'은 학교의 지박령을 퇴치하기 위해 뭉친 엉뚱발랄 여고생 5인방이 펼치는 하이틴 오컬트 코미디다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방과후 퇴마클럽. [사진=테이크원컴퍼니] 2026.06.25 moonddo00@newspim.com

지난 5월 22일 공개된 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 '방과후 퇴마클럽'의 극장판으로, 국내 숏폼 드라마 최초로 극장 개봉을 확정 짓고 제30회 부천국제판타스틱영화제의 기획 프로그램인 '플랫폼 기획전: 숏폼 시네마'의 공식 상영작으로 선정된 화제작이다. 영화는 숏폼 드라마에서는 볼 수 없는 애니메이션 시퀀스를 추가해 오컬트 장르 특유의 매력과 재미를 더 살렸다.

공개된 보도스틸은 퇴마 일지를 보며 심각하게 논의를 거듭하는가 하면, 함께 손을 잡고 학교 괴담 속 귀신에 맞서는 등 배우로 변신한 피프티피프티의 면면을 담아내 눈길을 끈다.

전교 꼴찌 '나진심' 역의 키나는 책상에 엎드려 자고 있지만, 사실은 귀신을 볼 수 있는 퇴마 에이스인 인물. 예원이 표현하는 '최우수'는 예민한 체질의 전교 1등 완벽주의자 캐릭터다. 문샤넬은 타고난 운동 실력으로 퇴마 클럽의 방패가 되는 체육 특기생 '왕소라' 역을, 아테나는 지역 유지의 외동딸이자 오컬트 마니아 '조아영' 역을 맡는다. 하나는 엉뚱하고 사랑스러운 방송부원 '금조연' 역으로 극에 활기를 더한다. 이처럼 멤버들은 각양각색의 고등학생을 연기하며 학교 괴담 속 귀신들을 퇴마하는 스토리를 완성한다.

'방과후 퇴마클럽: 소녀들의 밤'은 기획 초기 단계부터 영화·미드폼 시리즈·숏폼 드라마 등 다양한 포맷을 염두에 두고 기획된 프로젝트다. 피프티피프티의 네 번째 미니앨범 '임퍼펙트-아임퍼펙트(Imperfect-I'mperfect)'와 세계관을 공유하는 시도로 팬들에게 색다른 콘텐츠 경험을 선사했다.

한편, 소녀들의 오싹한 퇴마 작전을 그린 하이틴 오컬트 코미디 '방과후 퇴마클럽: 소녀들의 밤'은 오늘 CGV에서 단독 개봉한다. 개봉을 맞아 27일 CGV 용산아이파크몰에서 진행되는 피프티피프티 키나·문샤넬·예원·아테나의 무대인사는 2회차 모두 매진을 기록했으며, 추가 회차까지 편성될 정도로 뜨거운 관심을 모으고 있다.

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