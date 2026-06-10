NCT 제노·재민부터 피프티피프티까지…킷츠 숏폼 영화, BIFAN 간다

AI 핵심 요약beta
- 킷츠 오리지널 영화 두 편이 제30회 BIFAN 숏폼 시네마 부문 공식 상영작으로 선정됐다
- 와인드업: 더 무비는 NCT 제노·재민 주연의 스포츠 성장 드라마로 7월 2일 개봉을 앞두고 있다
- 방과후 퇴마클럽: 소녀들의 밤은 피프티피프티 주연 하이틴 오컬트 코미디로 25일 개봉 후 BIFAN에서도 상영된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 프리미엄 숏폼 드라마 '와인드업'과 '방과후 퇴마클럽'이 극장 스크린을 넘어 영화제 관객들과도 만난다.
킷츠 오리지널 필름 '와인드업: 더 무비', '방과후 퇴마클럽:소녀들의 밤'이 제30회 BIFAN의 기획 프로그램인 '플랫폼 기획전: 숏폼 시네마'의 공식 상영작으로 선정됐다. 두 작품 모두 최근 CGV 단독 개봉 소식에 이어 BIFAN 상영까지 확정돼 숏폼 콘텐츠의 새로운 가능성을 보여주는 사례로 주목받고 있다.
NCT 제노·재민 주연의 '와인드업: 더 무비'는 스트라이크를 던질 수 없는 고교 야구 투수와 그의 매니저를 자처하는 전학생, 두 소년의 반짝이고 순수한 우정을 그리는 스포츠 성장 드라마다. 지난 1월 공개 후 SNS 채널 및 킷츠 앱 내 누적 조회수 등을 포함해 약 3000만 뷰를 기록한 프리미엄 숏폼 드라마 '와인드업'을 영화화한 작품으로, 오는 7월 2일 개봉을 앞두고 있다. 세로형 본편을 가로형으로 새롭게 재가공해 한층 깊어진 몰입감을 선사하며, 야구 소년으로 완벽 변신해 뜨거운 반응을 이끌어낸 제노·재민의 시너지가 돋보인다.
그룹 피프티피프티 주연의 '방과후 퇴마클럽: 소녀들의 밤'은 학교의 지박령을 퇴치하기 위해 뭉친 엉뚱발랄 여고생 5인방이 펼치는 하이틴 오컬트 코미디다. 피프티피프티의 첫 연기 도전작인 프리미엄 숏폼 드라마 '방과후 퇴마클럽'의 영화 버전으로, 피프티피프티의 네 번째 미니앨범 '임퍼펙트-아임퍼펙트(Imperfect-I'mperfect)'와 세계관을 공유한다. 영화·미드폼 시리즈·숏폼 드라마 등 다양한 포맷을 염두에 두고 기획된 프로젝트로, 영화에서는 숏폼 드라마에 포함되지 않은 애니메이션이 가미돼 더 풍성한 서사를 즐길 수 있다. 오는 25일 극장 개봉에 이어 BIFAN에서도 관람할 수 있다.
'와인드업: 더 무비', '방과후 퇴마클럽: 소녀들의 밤'의 BIFAN 초청은 숏폼 콘텐츠가 다양한 포맷으로 확장되며 관객과의 접점을 넓혀가고 있다는 점에서 의미를 더한다. 극장 스크린에서 선보이는 만큼 또 다른 관람 경험을 전할 것으로 기대를 모으며, 각 작품의 상영 일정은 추후 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com