피프티피프티, 킷츠 '방과후 퇴마클럽' 주연…첫 연기 도전

AI 핵심 요약beta
- 그룹 피프티피프티가 5월 공개 예정인 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 '방과후 퇴마클럽'의 주연으로 발탁돼 연기 활동을 시작했다.
- 학교 지박령을 퇴치하는 엉뚱발랄한 여고생 5인방의 하이틴 오컬트 코미디로, 멤버 개개인의 성격을 반영한 캐릭터 설정이 특징이다.
- 비투비 뮤직비디오 연출로 알려진 정주 감독이 메가폰을 잡으며 피프티피프티의 앨범과 유기적으로 연결되는 색다른 시도로 평가받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 피프티피프티가 숏폼 드라마 주연으로 발탁되며 연기 활동에 첫발을 내딛는다.
오는 5월에 공개되는 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 '방과후 퇴마클럽'은 학교의 지박령을 퇴치하기 위해 뭉친 엉뚱발랄 여고생 5인방이 펼치는 하이틴 오컬트 코미디다.
피프티피프티의 앨범과 연계된 세계관을 바탕으로 하는 작품으로, 멤버 개개인의 성격과 개성을 살린 설정을 대본 곳곳에 반영한 것이 특징이다. 연출은 비투비의 '울면 안 돼', 멜로망스의 '욕심', 모바일 게임 'BTS 월드'의 OST '하트비트(Heartbeat)' 등 다수의 감각적인 뮤직비디오를 선보인 정주 감독이 맡는다.
캐스팅 소식과 함께 선보인 '방과후 퇴마클럽' 티저 포스터는 한밤중 으스스한 분위기를 풍기는 학교 복도를 걸어가는 피프티피프티 멤버들과 "저주받은 학교, 선택받은 아이들"이라는 카피로 시선을 사로잡는다. 멤버들은 '방과후 퇴마클럽'에서 각기 다른 매력을 지닌 고등학생으로 분해 극을 이끌며, 학교 괴담 속 귀신을 퇴마하는 스토리를 완성한다.
키나는 성적은 전교 꼴찌지만 귀신을 볼 수 있는 퇴마 에이스 '나진심' 역을, 문샤넬은 타고난 운동 실력으로 퇴마 클럽의 방패가 되는 체육 특기생 '왕소라' 역을, 예원은 예민한 체질의 전교 1등인 완벽주의자 '최우수' 역을 맡는다. 하나는 엉뚱하고 러블리한 성격의 방송부원 '금조연' 역을, 아테나는 지역 유지의 외동딸이자 오컬트 매니아인 '조아영' 역을 연기한다. 이처럼 개성이 뚜렷한 여고생 다섯 명이 어떤 활약을 펼칠지, 과연 학교를 지켜낼 수 있을지 궁금함을 더한다.
킷츠는 프리미엄 숏폼 드라마인 NCT 제노·재민 주연의 '와인드업'과 베리베리 강민 주연의 '점프보이 LIVE'를 비롯해, 크래비티 형준 주연의 FMV 콘텐츠 '킬 더 로미오' 등 독자적인 콘텐츠 라이브러리를 구축하며 경쟁력을 강화하고 있다.
'방과후 퇴마클럽'은 이러한 흐름을 잇는 킷츠의 세 번째 프리미엄 숏폼 드라마로, 피프티피프티의 앨범과 유기적으로 연결되는 색다른 시도로 눈길을 끈다. 드라마를 통해 피프티피프티의 새로운 모습을 보여주는 것은 물론, IP 간 결합을 통한 확장 가능성까지 함께 제시할 것으로 기대를 모은다.
moonddo00@newspim.com