한투운용 ACE ETF, 첫 분배금 7월 지급

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26일까지 매수해야 분배금 수령 가능

분배금 규모는 같은 날 홈페이지 공시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 'ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 상장지수펀드(ETF)'가 상장 후 첫 분배금을 지급할 예정이라고 24일 밝혔다.

ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF는 지난 2일 상장한 월 분배형 상품이다. 이 상품은 배당 수익률, 배당 성장률, 주주 정책 강화 기조, 배당락 회복률 등을 종합적으로 고려해 선별한 고배당주 20종목에 삼성전자와 SK하이닉스를 더해 운용한다.

삼성전자와 SK하이닉스는 주가 자본 차익 추구와 기업 배당 정책을 함께 고려해 추가 편입됐다. 한국투자신탁운용은 고배당주 투자와 반도체 대형주 투자를 결합해 배당 수익과 주가 상승을 동시에 추구하는 구조라고 설명했다.

[사진=한국투자신탁운용]

첫 분배금은 오는 26일까지 해당 ETF를 매수한 투자자를 대상으로 지급된다. 분배금 규모는 26일 ACE ETF 홈페이지 등을 통해 공시될 예정이다. 실제 분배금 지급 예정일은 오는 7월 2일이다.

월 분배금 재원은 옵션 프리미엄과 주식 배당금이다. 해당 ETF는 코스피200 등가격(ATM) 콜옵션 매도 전략을 활용한다. 코스피200 위클리옵션을 통해 주 2회 옵션 프리미엄을 수취하는 구조다.

상장 이후 개인 투자자 자금도 유입됐다. 한국거래소에 따르면 해당 ETF는 상장 이후 지난 23일까지 개인 순매수 579억원을 기록했다. 상장 당일 개인 순매수액은 240억원이었다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "고배당주 투자와 반도체 대형주 투자를 같이 하는 구조는 변동성 관리 측면에서도 장점이 있다"며 "반도체 대형주가 상대적으로 높은 변동성을 통해 자본 차익을 낼 때, 고배당주가 포트폴리오 하단을 일정 부분 지지해줄 수 있기 때문"이라고 말했다.

남 본부장은 "배당과 시장 상승 추구 중 고민하던 투자자들에게 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF는 좋은 선택지"라며 "액티브 상품의 장점을 활용해 감액배당 기업을 선별 편입하는 것은 물론, 추후 코스피200 위클리옵션 만기일 확대 등에도 기민하게 대응할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com