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[ETF 시황] 반도체 랠리에 SK하이닉스 레버리지 ETF 급등

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  • ETF시장에서는 18일 SK하이닉스 레버리지 상품이 두자릿수 급등하며 수익률 상위권을 장악했다.
  • 코스피는 6거래일째 상승해 9000선을 돌파했으나 소수 반도체·대형주 중심 쏠림 장세가 이어졌다.
  • 자금은 코스피 대표지수·레버리지·미국 나스닥100·반도체 ETF로 유입되고, 커버드콜·반도체 일부 상품에서는 대규모 유출이 발생했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SK하이닉스 레버리지 ETF 강세
코스피 9000선 돌파에 반도체 관련 ETF 상승
SK하이닉스 인버스2X ETF는 약세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 18일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 일제히 두 자릿수 상승률을 기록하며 수익률 상위권을 차지했다. 코스피가 9000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 가운데 SK하이닉스가 6%대 강세를 보이면서 관련 기초자산 움직임이 레버리지 ETF 수익률에 반영됐다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 ACE SK하이닉스단일종목레버리지가 전 거래일 대비 13.88% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지(13.33%), RISE SK하이닉스단일종목레버리지(13.26%), KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지(13.24%), KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(12.98%) 등이 상위권에 올랐다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 2.25% 오른 9063.84포인트, 코스닥은 3.01% 내린 1000.93포인트에 마감했다. 코스피는 상승 출발 후 장 후반으로 갈수록 상승 폭을 키웠고, 코스닥은 하락 폭을 확대하며 양 시장의 차별화 흐름이 뚜렷했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 코스피가 사상 첫 9000을 돌파하며 한국 자본시장 역사를 새로 썼다. 18일 서울 중구 하나은행 본점 하나인피니티서울에서 직원들이 코스피 9000 돌파 기념 타종 세리머니를 하고 있다. 2026.06.18 kunjoo@newspim.com

미국 증시는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 동결에도 점도표 상향과 매파적 기조 확인으로 빅테크 중심으로 하락했다. 국내 증시는 이 여파에도 대형주 중심의 상승세가 이어졌고, 외국인이 하루 만에 유가증권시장에서 순매수로 전환하면서 랠리를 이어갔다. 코스피는 6거래일 연속 상승하며 9000선을 넘어섰지만, 상승 종목 수는 110개 미만에 그쳐 주도주 쏠림 장세가 나타났다.

이날 장세는 반도체가 주도했다. SK하이닉스는 7세대 HBM4E 12단 샘플 공급 발표로 차세대 인공지능(AI) 인프라 수혜가 부각되며 강세를 보였고, 삼성전기를 비롯한 적층세라믹콘덴서(MLCC) 관련주도 AI 서버용 공급 부족과 자율주행차 양산 수요 기대에 상승했다.

하락률 상위권에는 SK하이닉스 인버스와 에너지화학·방산·2차전지 레버리지 ETF가 이름을 올렸다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 전 거래일보다 13.36% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 이어 TIGER 200에너지화학레버리지는 9.36%, KODEX 방산TOP10레버리지는 9.28%, PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X는 8.98%, KODEX 2차전지산업레버리지는 8.80% 각각 하락했다.

테마별로는 차이나과창판 관련 ETF가 평균 7.11% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이밖에 ChiNext(4.06%), 아시아퍼시픽(3.57%), 글로벌반도체(3.45%), MSCI Korea(3.19%) 테마가 강세를 나타냈다. 대표 상품별로는 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)이 7.83%, KODEX 차이나AI반도체TOP10이 7.70%, KODEX 한국대만IT프리미어가 4.05% 상승했다.

반면 기업공개·인수합병(IPO/M&A) 관련 ETF는 평균 6.71% 하락하며 테마별 하락률 1위를 기록했다. 외국인 수급은 4.67%, 조선은 4.48%, 철강은 4.46%, 건설은 4.08% 각각 하락했다. 대표 상품별로는 UNICORN 포스트IPO액티브가 6.71%, WON K-글로벌수급상위가 4.67%, TIGER 200 철강소재가 4.41% 하락했다.

자금 유입은 코스피 대표지수와 레버리지, 미국 나스닥100, 반도체 ETF를 중심으로 나타났다. 전 거래일 기준 KODEX 200에 4990억원이 순유입되며 가장 많은 자금이 들어왔다. 이어 KODEX 레버리지(2642억원), TIGER 미국나스닥100(723억원), HANARO Fn K-반도체(714억원), KODEX 미국나스닥100(557억원) 순으로 자금이 유입됐다.

반면 KODEX 200타겟위클리커버드콜에서는 1511억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. TIGER 반도체TOP10에서 1251억원, KODEX KOFR금리액티브(합성)에서 753억원, KODEX 머니마켓액티브에서 655억원, TIGER 반도체에서 628억원이 각각 순유출됐다.

dconnect@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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