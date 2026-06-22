한투운용, 반도체·AI전력 ETF 2종 상장

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삼성전자·SK하이닉스·LS일렉트릭 등 편입 예상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 23일 국내 반도체 대표 기업과 전력 인프라 핵심 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2종을 신규 상장한다고 22일 밝혔다.

신규 상장 상품은 'ACE K반도체TOP2+ ETF'와 'ACE 코리아AI전력TOP10 ETF'다. 두 상품은 각각 국내 AI 반도체 밸류체인과 AI 전력 인프라 관련 기업에 투자한다.

ACE K반도체TOP2+ ETF는 국내 대표 AI 반도체 관련 기업에 집중 투자하는 상품이다. 기초지수는 'KRX K-AI 반도체TOP2+ 지수'다. 이 지수는 시장 대표성, 유동성, AI 반도체와의 연관성 등을 고려해 관련성이 높은 10개 종목으로 구성된다.

[사진=한국투자신탁운용]

이 상품은 국내 메모리와 기판 분야 주요 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성한다. 한국투자신탁운용은 AI 에이전트 시대 진입으로 메모리 수요가 늘고 있는 가운데 글로벌 메모리 시장 관련 기업인 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어의 합산 노출도를 포트폴리오의 70%까지 높일 예정이라고 설명했다.

여기에 AI 서버와 로보틱스 반도체 수요 확대와 관련된 기판 기업 삼성전기를 더해 핵심 4개 종목 중심의 포트폴리오를 구성한다. 하위 종목은 'AI 반도체' 키워드와 유사도가 높은 수혜 종목을 선별해 배분할 예정이다.

ACE 코리아AI전력TOP10 ETF는 AI 확산에 따른 전력 수요 증가와 전력망 인프라 구축 관련 기업에 투자하는 상품이다. 기초지수는 'Akros 코리아AI전력TOP10 지수'다. 이 지수는 전력 및 데이터센터 자산과의 유사도가 높은 상위 10개 기업을 선별한다.

이 상품은 전력 인프라, 전력원, 온사이트 발전, 에너지저장장치(ESS) 관련 기업을 함께 편입하는 구조다. 온사이트 발전은 AI 데이터센터의 안정적인 전력 수급을 위해 현장 또는 인접 지역에서 전력을 생산하는 방식이다.

한국투자신탁운용은 데이터센터 투자가 활발한 미국 시장에서 AI 전력 병목 현상이 나타나고 있는 점을 고려해 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 기업도 투자 대상으로 삼는다고 설명했다. 편입 예상 종목은 LS일렉트릭, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀 등이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "반도체와 전력 인프라는 AI 슈퍼사이클을 움직이는 두 축"이라며 "산업이 성장하는 단계일수록 개별 종목의 변동성에 노출되기보다 시장을 이끄는 핵심 기업과 밸류체인 기업을 패키지로 선점하는 것이 중요하다"고 말했다.

그는 "신규 상장하는 ACE K반도체TOP2+ ETF와 ACE 코리아AI전력TOP10 ETF는 장기 성장성이 예상되는 국내 핵심 산업을 담은 상품"이라며 "AI 반도체 시장의 국내 밸류체인과 전력원 개발, 송배전, 부품을 아우르는 생태계를 반영했다"고 말했다.

ACE K반도체TOP2+ ETF와 ACE 코리아AI전력TOP10 ETF는 모두 실적배당형 상품이다. 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 편입 예상 종목은 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.

dconnect@newspim.com