한투운용, 'ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브' ETF 29일 존속 기한 만료

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 18일 ACE 26-06 회사채 ETF의 상장폐지를 예고했다
- 해당 ETF는 2023년 상장된 만기매칭 채권형으로 상장 후 수익률 12.01%를 기록했다
- 이 ETF는 25일 상장폐지되며 해지상환금은 29일 지급될 예정이다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 25일 자사 'ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브' 상장지수펀드(ETF)가 존속 기한 만료에 따라 상장 폐지된다고 18일 밝혔다.
지난 2023년 6월 상장된 해당 ETF는 만기매칭 채권형 상품이다. 만기매칭 채권형 ETF는 기존 채권형 ETF와 달리 편입한 자산군의 만기가 도래하면 자동으로 청산되는 것이 특징이다. 편입 자산군의 만기는 상품명에서 확인할 수 있다. ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 경우 2026년 6월에 만기가 도래하는 채권을 편입하고 있다.
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 기초지수는 'KIS 크레딧2606만기형(AA-이상) 총수익지수'다. 한국거래소에 따르면 전날 기준 해당 ETF의 상장 이후 수익률은 12.01%로, 연 환산 약 4%의 수익률을 기록했다(NAV 기준).
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 해지상환금은 존속 기한 만료일인 오는 29일 지급될 예정이다. 이를 위해 24일부터 해당 상품의 매매거래가 정지되며, 상장폐지는 25일 진행된다. 만기 이전 거래를 원하는 투자자들은 23일까지 매매를 완료해야 한다.
rkgml925@newspim.com