KB국민카드, 'ALL·YOU·NEED' 신규 상품 광고 조회수 1000만회 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 16일 공개한 신규 광고 영상이
- 일주일 만에 누적 조회수 1000만회를 돌파했다고 밝혔다.
- 새 광고는 스포츠 경기를 활용해 신규 카드 3종의
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드는 신규 광고 캠페인인 'ALL·YOU·NEED' 영상의 누적 조회수가 1000만 회를 돌파했다고 밝혔다.
해당 광고는 '국가대표 선발전'이라는 콘셉트를 활용해 신규 카드 3종의 핵심 혜택을 다양한 스포츠 종목에 비유해 풀어낸 점이 특징이다. 이에 지난 16일 영상을 일반에 공개한 지 약 일주일 만에 조회수 1000만회를 돌파하는 성과를 거뒀다.
먼저 'KB ALL point 카드'는 날아오는 공을 모두 받아내는 탁구 경기를 연출함으로써 전 가맹점 기본 적립 혜택과 일상 추가 적립 혜택을 시각화했다.
'KB YOU Wish 카드'는 일상 공간 속 승마 장면을 통해 고객이 필요한 혜택을 직접 선택하고 변경할 수 있는 맞춤형 기능을 표현했다.
'KB NEED Pay 카드'는 펜싱 경기에서 타깃을 찌르는 장면에 빗대어 간편결제 서비스 및 온라인 소비 특화 혜택이 필요한 순간에 제공된다는 점을 강조했다.
영상 공개 이후 온라인상에서는 카드별 혜택이 직관적으로 전달된다는 평가와 함께 긍정적인 반응이 이어지는 분위기다.
KB국민카드 관계자는 "소비자가 각 카드의 핵심 혜택을 쉽고 명확하게 이해할 수 있도록 직관적으로 전달하는데 중점을 뒀다"며 "향후에도 고객 관점에서 상품과 서비스를 인지할 수 있도록 다양한 콘텐츠와 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com