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[기고] 'AI 특권' 어디까지 허용할 수 있을까?

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AI 핵심 요약

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  • 한국은 23일 AI기본법을 시행했지만 AI대화 비밀보호 규정은 비어 있다
  • 수사기관은 챗GPT 등 AI대화를 미필적 고의 입증 핵심 증거로 활용하고 있다
  • AI를 상담사처럼 쓰는 이용자 보호와 범죄 수사 공익 사이 ‘AI 특권’ 법적 기준 논의가 시급하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

'AI 특권' 어디까지 허용할 수 있을까?

요즘 수사에 새로운 관행이 생겼다. 피의자 휴대폰에서 카카오톡이나 문자보다 먼저 챗GPT 앱을 들여다보는 것이다. 수사기관은 사람들이 검색창보다 AI에게 더 솔직하게 묻는다는 걸 알아챘다.

"수면제랑 술을 같이 먹으면 어떤가", "얼마나 같이 먹으면 위험한가", "죽을 수도 있나".

올해 초 서울 강북구 모텔에서 남성 두 명이 숨진 채 발견됐다. 경찰이 20대 여성 피의자 김 모 씨의 휴대폰을 포렌식하자 챗GPT 대화 기록이 나왔다. 피의자는 "남성들을 잠들게 하려 했을 뿐 사망할 줄 몰랐다"며 고의성을 부인했지만 경찰은 AI가 사망 가능성을 경고했음에도 범행을 이어간 정황을 근거로 혐의를 살인으로 변경해 송치했다.

미국에서도 AI가 증인석에 앉았다. LA 팰리세이즈 산불 방화 혐의로 기소된 조너선 린더크네흐트의 재판에서 검찰은 그가 불타는 도시 이미지를 ChatGPT로 생성하고 불에 대한 집착을 드러낸 대화 기록을 제출했다. 검찰에 의하면 조너선은 ChatGPT를 일기처럼 사용했다.

버지니아주에서는 18세 피의자가 Snapchat AI에 "내 땅에 들어오면 쏴도 되나요?"라고 물은 대화 기록이 증거로 채택돼 25년 형이 선고됐다.

하민회 이미지21 대표.

AI 챗봇은 어느새 범죄 수사의 핵심 증거 창고가 되고 있다.

수사기관이 AI 대화에 주목하는 이유는 명확하다. 웹 검색은 단어 중심이지만 AI에 입력하는 질문은 문장 구조를 갖추기 때문에 행위자의 의도와 목적이 구체적으로 남는다. "수면제 치사량"을 검색하는 것과 AI에게 "술이랑 같이 먹으면 얼마나 위험한지"를 문장으로 묻는 것은 법적으로 전혀 다른 무게를 갖는다. 검사 출신의 한 변호사는 "수사기관은 AI와의 대화기록에서 미필적 고의를 입증할 수 있다고 보기 때문에 향후 활용은 더 늘어날 것"이라고 말했다.

사람들은 AI를 '사적인 공간'으로 여긴다. 최근 연구에 따르면 AI 앱 사용자의 약 3분의 1이 챗봇과 매우 개인적인 대화를 나누며 심지어 AI를 대체 치료사처럼 사용하고 있다. 건강 고민, 관계 갈등, 재정 문제, 때로는 범죄적 충동까지. 사람들은 AI에게 친구에게도 못 할 말을 털어놓는다.

중요한 건 AI에겐 비밀을 지켜 줄 의무가 없다는 점이다. OpenAI의 서비스 약관은 소환장이나 법원 명령 등 법적 요청이 있을 경우 대화 내용을 제출해야 한다고 명시한다. 사용자가 삭제한 대화도 30일간 서버에 남으며, 법적 명령이 있으면 그 이상 보존될 수 있다. Anthropic(Claude)도 2025년 9월 약관을 바꿔 학습 참여에 동의한 사용자의 대화는 최대 5년까지 보관할 수 있도록 했다.

변호사·의사·상담사와의 대화에는 법적 비밀 유지 특권이 적용되지만, AI 대화는 현행 법체계에서 전화 통화나 검색 기록과 동일한 '일반 디지털 증거'일 뿐이다. 가장 안심하고 털어놓는 대상이 가장 입이 가벼운 대상인 셈이다.

ChatGPT를 만든 샘 올트먼 OpenAI CEO는"치료사나 의사, 변호사에게 말할 때는 특권 개념이 있다. AI 시스템에는 아직 그게 없는데, 사람들은 이미 그런 방식으로 AI를 쓰고 있다"며 'AI 특권(AI privilege)' 같은 새로운 법적 프레임워크가 필요하다고 주장했다. 쉽게 말해 AI와 대화하는 것도 변호사나 의사와 대화하는 것처럼 보호받을 수 있어야 한다는 것이다.

[AI 일러스트=김가희 기자]

하지만 올트먼은 보호와 동시에 "ChatGPT에 가장 민감한 이야기를 했다가 소송이 생기면 우리는 그것을 제출해야 할 수도 있다"는 경고도 잊지 않았다. CEO는 보호를 외치지만 회사의 약관은 보호를 부정한다. 야무진 역설이다.

미국 법원이 먼저 결단을 내렸다. 2026년 2월 뉴욕 남부지법은 증권 사기 혐의를 받는 기업 임원이 AI 챗봇으로 작성한 방어 전략 문서 31건에 대해 변호사-의뢰인 특권이 적용되지 않는다고 판결했다. 피고인은 변호인에게 들은 내용을 AI에 정리했고 이후 변호인과 공유했지만, 이 같은 과정은 별 소용없었다. 미국 주요 로펌 12곳 이상이 "AI 대화가 형사·민사 사건에서 증거로 요구될 수 있다"는 경고문을 클라이언트에게 발행했다.

한국은 올해 1월 AI기본법을 시행하며 EU에 이어 세계 두 번째로 포괄적 AI 규제 체계를 갖췄다. 투명성, 안전성, 고영향 AI 규제까지 담았다.

그러나 AI 대화의 비밀 보호에 관한 조항은 없다. 개인정보보호위원회가 2025년 8월 생성형 AI 개인정보 처리 안내서를 내놨지만, 수사 과정에서의 AI 대화 활용 기준은 여전히 공백이다.

AI와의 대화에는 건강 상태, 경제 상황, 인간관계 등 민감한 정보가 광범위하게 포함될 수 있는 만큼, 수사 과정에서 어디까지 수집·활용할 수 있는지를 둘러싼 기준이 명확하지 않다는 지적이 나온다. 영장 없이 AI 대화를 열람할 수 있는지, 플랫폼 사업자에게 제출을 강제할 수 있는지도 아직 정리되지 않았다. 세계 두 번째 AI 규제 국가라는 타이틀이 무색하다.

[사진 = 유니트리 공식 홈페이지] 유니트리(宇樹∙위수∙UNITREE)가 개발한 'GO2' 로봇독(Robot Dog).

'AI 특권'은 단순한 기술 문제가 아니라 사회 철학의 문제다.

변호사 특권은 피의자의 방어권을 보장하기 위해, 의사 특권은 환자가 숨김없이 증상을 말할 수 있도록, 상담사 특권은 내담자가 안전하게 털어놓을 수 있도록 설계됐다. 이 모든 특권의 공통 전제는 '말할 수 있어야 치유된다'는 믿음이다.

AI가 실질적으로 그 역할을 대신하고 있다면, 동일한 보호 논리가 적용돼야 한다는 주장은 설득력이 있다. 하지만 반론도 만만치 않다. 강북 모텔 사건처럼 AI 대화가 범행의 사전 계획성을 입증하는 결정적 단서가 된다면, 그것을 수사에서 배제하는 것이 과연 공익에 부합한다고 볼 수 있을까?

'AI 특권'은 결코 이분법적 시선으로 풀 수 없다. 일반적인 감정 대화와 범행 모의 질문을 같은 선상에 놓을 수 없고, AI를 치료사처럼 쓰는 청소년의 고민 일기와 살인 계획 검색을 동일하게 보호할 수 없다. 콘텐츠의 성격, 수사의 목적, 영장 발부의 기준을 정밀하게 설계하는 작업이 절대적으로 필요하다.

AI는 점점 더 많은 것을 알게 된다. 우리가 그것을 비서로 쓰든 치료사로 쓰든, AI는 멈추지 않고 기록한다. 문제는 그 기록이 누구의 것인가다. 사용자인가, 플랫폼인가, 아니면 국가인가?

한국이 AI기본법을 세계 두 번째로 만든 나라라면, 이 질문에도 세계가 주목할 만한 답을 내놓아야 할 때가 됐다.

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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