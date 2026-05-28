대구 수성구, 'AI 업무 챗봇' 도입하고 인센티브 제공

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 직원들의 행정업무 효율성을 높이기 위해 인공지능(AI) 기반의 '수성구 AI 업무 챗봇'을 자체 개발해 운영한다고 28일 밝혔다.

이 챗봇은 회계실무, 복무규정, 개인정보 매뉴얼 등 복잡하고 방대한 정보를 데이터베이스화해 직원들이 필요한 정보를 실시간으로 검색하고 즉시 답변받을 수 있는 체계를 갖췄다. 특히 별도의 예산편성 없이 AI 코딩 기술을 활용해 자체 개발한 프로그램으로 행정 전반에 AI 활용을 활성화하는 계기가 될 것으로 기대된다.

챗봇 도입으로 흩어져 있는 법률, 지침, 매뉴얼 등 자료를 검색하는 시간과 노력이 크게 절감될 전망이며 앞으로 실제 운영을 통해 나타나는 부족한 점을 지속적으로 개선하고 적용 가능한 행정 업무를 추가해 시스템을 한층 더 고도화해 나갈 계획이다.

대구 수성구는 'AI 업무 챗봇' 도입하고 우수부서에 인센티브 제공한다.[사진=수성구] 2026.05.28 yrk525@newspim.com

아울러 수성구는'AI 놀이터'와 'AI 학습동아리'를 운영하며 AI 활용 문화 확산에 박차를 가하고 있다. 새올 행정게시판에 마련된'AI 놀이터'는 직원들이 AI를 복잡한 업무가 아닌 즐거운 놀이처럼 친근하게 접하는 소통 공간으로 우수 활용 부서와 직원에게는 성과 인센티브를 부여해 기술에 대한 두려움을 호기심과 즐거움으로 전환하며 자발적인 AI 리터러시 내재화를 이끌어내고 있다.

이와 함께 본격적인 활동을 시작한 AI 학습동아리'A.S.A.P(Ai Suseong Action Planners)'는 다양한 부서 직원들이 모여 최신 기술 동향을 파악하고 실무 적용 방안을 공동 연구한다. 이들은 실제 행정 개선 사례를 발굴해 조직 전반의 생산성과 행정 서비스의 질을 높이는 선순환 구조를 구축해 나갈 계획이다.

수성구청 관계자는"직원들의 활발한 AI 활용이야말로 구민을 위한 혁신적인 행정 서비스 아이디어를 창출하는 원동력"이라며 "업무 효율화를 넘어 구민이 만족하고 체감할 수 있는 고품질 행정 서비스를 제공하기 위해 AI 행정 접목을 가속화하겠다"고 말했다.

yrk525@newspim.com