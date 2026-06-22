안산시 '제3기 시민동행위원회' 위원 70명 공개 모집

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 22일 제3기 시민동행위원회 위원을 공개 모집했다.
- 위원회는 시민 의견을 모아 정책 발굴과 시정 소통을 맡는다.
- 신청은 7월 6일까지며 위원은 총 70명으로 구성된다.
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 시민 의견 수렴 및 참여 확대를 위해 제3기 안산시 시민동행위원회 위원을 공개 모집한다고 22일 밝혔다.
시에 따르면 시민동행위원회는 시민이 체감할 수 있는 정책을 발굴하고 시정 현안에 대해 다양한 의견을 수렴하는 안산시의 대표 시민 참여기구로 시민과 행정의 소통 및 협력을 강화하는 역할을 하고 있다.
이번에 구성되는 제3기 시민동행위원회는 총 70명으로 공무원인 당연직 위원 5명과 공개모집 및 기관·단체 추천 등을 통해 선정되는 위촉직 위원 65명으로 운영되며 임기는 위촉일로부터 2년이다.
위원으로 선정될 경우 ▲정책 수립을 위한 의견 수렴 및 결정▲시민 참여 확대를 위한 제도 개선 사항 발굴▲시민 정책 제안 등에 대한 심의 및 조정 등의 역할을 수행하게 된다.
신청 자격은 공고일인 6월 22일 현재 안산시에 주소 또는 사업장을 두고 있는 사람과 관내 기관·법인·단체 소속 임직원 등이다. 신청을 원하는 시민은 오는 7월 6일까지 신청서를 제출하면 된다.
이민근 시장은 "시민동행위원회는 시민의 목소리를 시정에 반영하고 시민과 행정이 공동으로 안산의 미래를 만들어가는 중요한 소통 창구"라며 "안산시 발전을 위해 관심과 역량이 있는 시민의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.
신청 방법과 제출 서류 등의 자세한 사항은 안산시 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com