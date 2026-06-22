중기부, 지역 특산품 '대표상품'으로 키운다…선정시 4억 지원

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업부가 22일 지역 특산품을 전국 대표상품으로 키우는 협업형 지역생활경제 활성화 시범사업을 추진했다
- 충북 보은군·전남 진도군·전북 고창군을 선정해 각 4억3000만원을 지원하고 상품 개발·브랜딩·관광 연계를 추진했다
- 보은은 대추·한우, 진도는 특산품 공동브랜드, 고창은 고구마 관광상품을 개발해 지역순환경제와 인구감소지역 경제 활성화를 도모했다
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특산품에 디자인·관광 접목해 고도화
지역기업 협업으로 생활경제 활력 제고
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업부가 지역 특산품에 디자인과 브랜드 전략을 입혀 전국 단위 대표상품으로 육성하는 시범사업에 나선다. 관광·체험 프로그램과 연계해 인구감소지역의 생활경제를 활성화한다는 구상이다.
중기부는 '협업형 지역생활경제 활성화 시범사업'에 참여할 3개 과제를 최종 선정했다고 22일 밝혔다.
이번 사업은 지역기업들이 특화 자원을 활용해 공동 상품을 개발하고, 디자인 경쟁력을 강화해 판로 확대와 관광·체험 연계까지 추진하는 사업이다. 개별 기업의 한계를 협업으로 극복해 지역 대표상품을 육성하고 새로운 소비 기반을 마련하는 데 목적이 있다.
선정 지역은 ▲충북 보은군 ▲전남 진도군 ▲전북 고창군이다. 각 지역에는 4억3000만원이 지원되며 상품 개발과 디자인·브랜딩 개선, 온·오프라인 판매, 축제·체험 프로그램 운영 등에 활용된다.
보은군은 대추와 한우를 활용한 야영용 상품과 반려견 동반 여행 상품을 개발한다. 지역 특산품 판매에 그치지 않고 반려견 행사와 워케이션 프로그램 등을 결합한 체류형 관광 콘텐츠를 만들어 생활인구 유입을 유도할 계획이다.
진도군은 울금과 김, 전복 등 특산품을 하나의 공동브랜드로 묶어 판매를 확대한다. '진도아리랑' 브랜드를 중심으로 디자인과 패키지를 개선하고 지역축제와 국내외 유통채널, 해외물류센터 등을 활용한 공동 마케팅에 나선다.
고창군은 고구마를 가공식품과 체험관광 상품으로 확장한다. 생산부터 가공·판매·체험까지 전 과정을 지역 내에서 연계해 관광객 소비가 지역기업 매출로 이어지는 지역순환경제 모델을 구축할 예정이다.
중기부는 사업 참여 지역에 디자인 전문가를 연계해 브랜드 전략 수립과 상품 기획을 지원한다. 또 우수 사례를 다른 인구감소지역으로 확산해 지속 가능한 지역경제 모델을 발굴할 계획이다.
rang@newspim.com