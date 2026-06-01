중기부, 산하기관 성과 점검…"현장 체감 성과 높여야"

상반기 성과·하반기 과제 점검

국감 지적사항 개선방안 논의

국가 정상화 과제 발굴 확대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업부가 산하 공공·유관기관의 상반기 정책 성과를 점검하고 하반기 핵심 과제 추진 상황을 집중 관리한다. 국민과 기업이 현장에서 체감할 수 있는 정책 성과 창출과 제도 개선에도 속도를 낸다는 방침이다.

중기부는 1일 서울에서 11개 공공기관장과 4개 유관기관장이 참석한 가운데 '공공·유관기관 정책협의회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회는 정부 출범 이후 공공·유관기관이 추진한 주요 정책의 상반기 성과를 점검하고, 현장에서 체감할 수 있는 성과가 창출되고 있는지를 살펴보기 위해 마련됐다. 각 기관은 소관 분야별 상반기 성과와 하반기 중점 추진 과제를 발표했다. 중기부는 기관별 추진 방향과 과제별 보완 필요 사항도 함께 점검했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

회의에서는 지난해 국정감사 지적사항에 대한 조치 결과와 향후 계획도 논의됐다. 중기부는 국감 지적사항이 단순한 사후 조치에 그치지 않고 제도 개선과 정책 보완으로 이어질 수 있도록 기관별 이행 상황을 주기적으로 점검할 것을 당부했다. 또 올해 국감에서 같은 지적이 반복되지 않도록 미흡한 부분을 신속히 보완하고 후속 조치를 철저히 이행해 달라고 요청했다.

아울러 중기부는 기존에 추진해 온 '국가정상화 프로젝트'를 산하 11개 공공기관까지 확대하기로 했다. 반복 민원과 불합리한 절차, 정책 사각지대 등 현장에서 지속적으로 제기된 문제를 제도와 시스템 차원에서 개선하기 위한 조치다. 각 기관은 현장 접점을 통해 발굴한 정상화 과제를 공유하고 개선 방향과 추진 일정 등을 논의했다.

중기부는 이번 협의회 논의 결과를 바탕으로 기관별 하반기 중점 과제와 정상화 과제의 이행 상황을 지속 점검하고 후속 관리를 강화할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 "공공·유관기관은 중소기업과 창업벤처, 소상공인 정책이 현장에서 실제로 작동하게 하는 핵심 실행 주체"라며 "기관장들은 정책 성과가 현장의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 각 기관의 핵심 과제를 직접 챙겨 달라"고 당부했다.

이어 "그동안 관행적으로 추진해 온 업무도 국민과 기업의 관점에서 다시 살펴보고 작은 불편사항까지 적극 발굴해 달라"며 "국가 정상화 프로젝트는 일회성 조치가 아니라 현장의 불편을 근본적으로 해소하는 계기가 돼야 한다"고 강조했다.

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