정부, 탈락자 5만8000명도 품는다…'모두의 창업 프로젝트' 본격 가동

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정부가 뽑고 끝내던 방식 탈피…재도전 기회↑

119개 창업기관·1842명 멘토 참여해 성장 지원

대학·청소년·글로벌 리그까지 단계적 확대 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 창업 지원 대상을 선발하는 데 그치지 않고 탈락자까지 체계적으로 관리하는 새로운 창업 육성 모델을 본격 가동한다. 창업 아이디어만 있으면 누구나 도전할 수 있도록 하고, 선발되지 못한 지원자에게도 멘토링과 피드백을 제공해 재도전 기회를 넓히겠다는 구상이다.

◆ 6만3000명 몰린 '국민 오디션'…탈락자도 재육성

중소벤처기업부는 16일 SVC 서울에서 '모두의 창업 프로젝트' 1기 출범식을 열고 전국 5000명의 예비 창업가에 대한 본격적인 육성에 착수했다고 밝혔다.

모두의 창업은 아이디어를 가진 국민 누구나 창업에 도전할 수 있도록 지원하는 범국민 창업 프로젝트다. 기존 정부 주도 선발 방식에서 벗어나 민간 창업기관과 선배 창업가가 직접 창업자를 발굴하고 육성하는 것이 특징이다.

이번 1기 모집에는 총 6만3000명이 지원했다. 이 가운데 5000명이 선발돼 향후 창업활동자금과 사업화 자금, 전문 멘토링 등을 지원받게 된다. 기술창업 분야는 최대 10억원 이상의 투자 연계 기회를, 로컬창업 분야는 최대 1억원의 상금을 받을 수 있다.

선발된 5000명에게는 총 1842명의 책임 멘토가 배정된다. 멘토 1인당 20~40개 아이디어를 담당하며, 창업가가 신청한 사업 분야를 최대한 고려해 전문성에 맞는 멘토가 매칭되는 방식이다. 평가 기준은 ▲도전의 진정성 ▲사회적 가치 ▲아이디어 구체성 등 3대 요소를 중심으로 구성됐다.

프로젝트 운영에는 전국 119개 창업 지원기관이 참여한다. 중기부는 전국 창조경제혁신센터를 허브로 활용해 창업보육 경험과 멘토단, 전문 인력 등을 갖춘 기관을 선발했다. 창업가 발굴부터 보육, 투자 연계까지 민간이 전담하는 구조다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.21 rang@newspim.com

특히 이번 사업은 탈락자 지원에 무게를 뒀다. 선발되지 못한 5만8000여명 전원에게 심사 멘토의 피드백을 제공하고 전국 17개 시·도에서 재도전 교육과 인공지능(AI) 활용 교육, 맞춤형 컨설팅 등을 실시한다. 희망자는 온라인 멘토링을 통해 추가 자문도 받을 수 있다. 정부 창업지원 사업에서 탈락자 전원에게 심사 의견을 제공하는 것은 처음이다.

다만 당초 검토됐던 심사평 멘토 실명 공개는 최종적으로 기관 명의로 전환하기로 했다. 심사 책임감을 높이는 동시에 멘토를 보호하기 위한 조치다.

중기부는 하반기부터 사업을 더욱 확대할 계획이다. 대학 창업동아리를 대상으로 하는 '대학 리그', 초·중·고 학생을 위한 '청소년 창업캠프', 미국 실리콘밸리·싱가포르·인도 등을 무대로 하는 '글로벌 리그'를 신설한다. 재창업 지원 대상도 기존 창업 3년 이내에서 7년 이내로 확대할 방침이다.

2차 모집 일정도 정해졌다. 7월 초 공고를 시작으로 9월 초 합격자를 발표하고, 이후 초기 멘토링에 돌입하는 구조다. 사실상 연중 상시 육성 체계로 운영되는 셈이다.

모두의 창업 1기는 6월 중순 초기 멘토링을 시작으로 지역 오디션(8월 중순~9월 중순)과 권역 오디션(9월 중순~11월 초)을 거쳐 오는 12월 전국 오디션을 개최할 예정이다.

'모두의 창업' 신속 심사 선정 대상자 현황 [자료=중소벤처기업부] 2026.05.09 rang@newspim.com '모두의 창업' 신속 심사 선정 대상자 현황 [자료=중소벤처기업부] 2026.05.09 rang@newspim.com

◆ 전국 17개 시·도 동시 출범…'창업 레이스' 본격 시작

이날 출범식은 단순한 사업 설명회를 넘어 예비 창업가들의 새로운 출발을 알리는 자리로 꾸며졌다.

서울 스타트업·벤처 캠퍼스(SVC)에서 열린 본행사에는 한성숙 중기부 장관을 비롯해 1기 선정자와 멘토 기관 관계자, 선배 창업가 등 120여명이 참석했다. 행사 모습은 전국 17개 시·도에 실시간으로 중계됐으며 유튜브 생중계를 통해서도 공개됐다.

행사에서는 멘토 기관 대표들의 심사 총평과 선정자들의 포부 발표가 이어졌다.

멘토 기관으로 참여한 권도균 프라이머 대표는 "이번 선발 과정에서 확인한 가장 큰 자산은 끝까지 해내겠다는 도전자들의 실행 의지였다"며 "멘토단 역시 도전자들이 성공적으로 창업할 수 있도록 단계별 밀착 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

선정자 대표로 무대에 오른 한 참가자는 "그동안 실패가 두려워 창업에 도전하기 망설였지만, 아이디어 하나만으로도 도전할 수 있다는 점에서 용기를 얻었다"며 "이번 프로젝트를 끝까지 완주해 실제 창업 성과로 증명해 보이겠다"고 밝혔다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

본행사 직후에는 전국 17개 시·도에서 지역별 오리엔테이션이 동시에 진행됐다. 참가자들은 향후 지원 프로그램 로드맵을 안내받고 매칭된 멘토 기관과 첫 네트워킹을 진행하며 사업 구체화 작업에 들어갔다.

중기부는 이번 프로젝트가 단순히 창업가를 선발하는 데 그치지 않고 '도전의 문화'를 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

한성숙 장관은 "선발된 5000명의 혁신 주체들이 대한민국을 넘어 글로벌 무대의 주인공으로 성장할 수 있도록 정부와 민간이 원팀이 돼 창업 전 과정을 뒷받침하겠다"며 "역동적인 창업 생태계를 구축해 명실상부한 창업 국가를 실현하겠다"고 강조했다.

중기부는 오는 7월 지원 요건을 완화한 '모두의 창업 2기' 모집을 시작할 예정이다. 2기부터는 멘토 3인 공동심사 체계와 AI 기반 신청서 검증 시스템 등을 도입해 심사 공정성과 전문성을 더욱 강화할 계획이다.

rang@newspim.com