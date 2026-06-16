이노션, 해운대 안전 캠페인으로 국제 광고상 수상

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부산 해수욕장 실시간 안전 메시지 전달 시스템 호평

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 이노션이 세계옥외광고협회 '2026 WOO 글로벌 어워즈'에서 부산 해운대해수욕장 안전 캠페인으로 동상을 받았다.

수상작은 해운대 그랜드 조선 호텔 외벽의 대형 전광판(가로 25m, 세로 31m)을 통해 해수욕장 방문객에게 실시간 안전 메시지를 전달하는 '세상에서 가장 큰 라이프가드'다. Creative Award Digital 부문에서 수상했다.

이노션이 세계옥외광고협회 '2026 WOO 글로벌 어워즈'에서 부산 해운대해수욕장 안전 캠페인으로 동상을 받았다. [사진= 이노션]

영상은 기상 정보와 파고 데이터를 실시간으로 연동해 구조대원의 상황별 안전 지침을 3D 아나몰픽 기술로 표현한다.

파고가 높은 날에는 해수욕장 통제 신호를 송출하고 평소에는 기상 변화에 따른 배경 영상을 연출한다. 야간에는 구조대원이 비상상황실과 CCTV를 점검하는 모습을 보여줌으로써 24시간 안전 관리 체계를 드러낸다.

이노션 관계자는 "옥외광고물을 활용한 안전 메시지는 시각적 몰입도와 경각심 제고에 효과적이어서 호평을 받은 것 같다"며 "해운대에서 첫 선을 보인 이번 캠페인을 시작으로 앞으로도 다양한 크리에이티브를 통해 사회 전반에 선한 영향을 주는 공익 메시지를 전달하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com