이노션, 인도 벵갈루루 오피스 개소…인도 시장 공략

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데이터·AI·콘텐츠 결합한 비즈니스 솔루션 허브로 운영

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 이노션이 인도 벵갈루루에 현지 오피스를 개소하며 인도 시장 공략을 본격화한다.

이노션은 인도의 '실리콘밸리'로 불리는 벵갈루루에 현지 오피스를 개소하고 기존 통합 마케팅 역량을 고도화하는 동시에 데이터·인공지능(AI)·콘텐츠가 결합된 '테크 기반 비즈니스 솔루션 허브'로 기능을 확장한다고 6일 밝혔다.

이노션이 인도 벵갈루루에 현지 오피스를 개소하며 인도 시장 공략을 본격화한다. [사진= 이노션]

뱅갈루루 오피스는 기존 통합 마케팅 역량을 강화하면서 데이터 기반 의사결정, 커머스, 고객경험(CX), 플랫폼 구축까지 아우르는 통합 비즈니스 솔루션을 제공한다.

벵갈루루는 테크 기업과 스타트업이 밀집한 인도의 주요 성장 거점이다. 인도 시장에서는 시장 파편화와 경쟁 심화로 인해 인사이트 기반 통합 마케팅 수요가 빠르게 확대되고 있다. 이노션 인도법인은 지난해 기준 비계열 클라이언트 비중이 30%대에 달하며 외부 시장 경쟁력을 확보했다.

이노션은 벵갈루루 오피스를 중심으로 데이터·AI 기반 성과 분석과 콘텐츠·플랫폼 기획 역량을 결합한 하이브리드 비즈니스 모델을 구축할 계획이다. 글로벌 네트워크를 대상으로 한 오프쇼어링 서비스 허브 역할도 본격화한다.

유재호 이노션 인도법인장은 "인도법인은 2005년 설립된 이노션 1호 해외법인으로 그간 축적해온 현지 경험과 노하우를 바탕으로 인도 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해왔다"며 "특히 벵갈루루는 테크 기반 인재와 글로벌 기업이 밀집한 핵심 거점인 만큼 이를 적극 연계해 실질적인 성과를 창출하고 글로벌 네트워크와의 협업도 한층 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이노션은 2005년 해외법인 중 최초로 인도법인을 설립했다. 현재 현대자동차와 기아를 비롯해 약 20개의 인도 로컬 주요 클라이언트에 통합 마케팅 서비스를 제공하고 있으며 2023년 매출 기반 브랜드 마케팅 에이전시 랭킹에서 10위권에 진입했다.

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