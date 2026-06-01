이노션-티맵모빌리티, 국내 최초 내비게이션·대형 전광판 연동 통합 마케팅 솔루션 출시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 이노션은 티맵모빌리티와 모바일 내비게이션과 대형 옥외 전광판을 연동하는 광고 솔루션을 출시했다고 1일 밝혔다.

이 솔루션은 티맵의 이동 데이터와 이노션의 옥외 미디어 인프라를 활용해 운전자의 이동 경로 전반에 걸쳐 일관된 브랜드 메시지를 전달한다. 강남역 더몬테, 명동 K파이낸스 빌딩 등 주요 상권의 전광판과 티맵 앱이 하나의 광고 경험으로 연결되는 방식이다.

이노션은 티맵모빌리티와 공동 기획한 국내 최초 모바일 내비게이션-대형 옥외 전광판(DOOH, Digital Out-Of-Home) 연동 통합 마케팅 솔루션을 출시한다고 1일 밝혔다.[사진=이노션]

광고주는 티맵 이용자가 앱을 실행하는 순간부터 목적지 이동 중, 그 이후까지 단계별로 메시지를 전달할 수 있다. 캠페인 목적과 기간에 따라 1일, 1주, 1개월 단위로 패키지를 구성할 수 있다.

국내 운전자 과반수가 사용하는 티맵의 데이터와 핵심 상권의 전광판 인프라가 결합되면서 오프라인 광고에 데이터 기반의 타겟팅이 가능해진다. 광고주는 이동 흐름에 맞춘 메시지 전달과 내비게이션·전광판을 아우르는 통합 커버리지를 확보하게 된다.

첫 파트너사인 롯데엔터테인먼트는 6월 3일 개봉 예정인 영화 '와일드 씽'으로 솔루션 효과를 검증한다. 강남역 일대를 이동하는 티맵 이용자는 앱과 전광판을 통해 일관된 영화 홍보 메시지를 경험하게 된다.

yuniya@newspim.com