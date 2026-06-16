신동빈 회장 "AX는 생존 과제"…롯데, 전 임직원 AI 역량 강화

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회장 직접 AI 교육 참여·AI 에이전트 개발

연내 전 직원 대상 실무형 교육 실시

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데그룹이 신동빈 회장을 중심으로 인공지능 전환(AX·AI Transformation)에 속도를 내고 있다.

롯데는 신 회장이 지난 5일부터 6일까지 이틀간 진행된 'CEO AI 아카데미'에 직접 참여했다고 밝혔다.

신동빈 롯데 회장 [사진=롯데 제공]

이번 교육은 AI 혁신 추진을 위한 최고경영자(CEO)의 인식 전환을 주제로 지난 1일부터 매주 주말 계열사 CEO 50여 명을 대상으로 진행됐으며, 지난 6일 과정을 마무리했다.

교육에 참석한 신 회장은 바이브 코딩(Vibe Coding·자연어로 요구 사항을 입력하면 AI가 코드를 구현하는 방식)을 활용해 AI 서비스를 제작하고 AI 에이전트도 직접 개발했다. 이후 그룹의 AX 추진 전략과 향후 방향에 대해 논의했다.

신 회장은 "AX는 선택이 아닌 그룹의 생존이 걸린 최우선 과제가 됐다"며 "일하는 방식의 혁신적 변화를 위해 전 임직원이 AI 에이전트 개발 역량을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

롯데는 연내 그룹 전 임직원을 대상으로 'AI 에이전트 실무형 교육'을 실시할 계획이다.

회사는 데이터 분석과 보고서 작성 등 반복적인 업무를 AI가 수행하도록 하고, 임직원들은 보다 핵심적인 업무에 집중할 수 있도록 해 생산성을 높인다는 방침이다. 또한 임직원의 AI 활용을 확대하기 위해 다음 달 외부 생성형 AI를 도입할 예정이다. 이와 함께 AI 에이전트 개발 역량을 겨루는 '롯데 AI 해커톤'과 계열사별 핵심 AI 과제 수행 성과를 평가하는 'AI 챌린지'도 개최할 계획이다.

롯데는 향후 AI 에이전트 활용이 확대되면 중간관리자의 역할도 변화할 것으로 전망했다. 기존 인력 중심 관리에서 벗어나 구성원과 다양한 AI 에이전트를 조율하고 융합하는 역량이 중요해질 것으로 보고 있다. 이에 따라 채용과 평가 과정에서도 AI 관련 역량을 주요 기준으로 반영할 예정이다.

한편 롯데는 그룹 차원의 AX 전략을 공유하기 위해 오는 18일부터 1박 2일간 그룹 AI·IT 담당 임원 150여 명이 참석하는 행사를 개최한다.

'AX가 만드는 진짜 가치(Core Value, Powered by AX)'를 주제로 열리는 이번 행사에서는 실적 기반 AX 전략과 AI 에이전트 시대의 업무 플랫폼, 우수 AI 도입 사례 등이 공유될 예정이다.

sykim@newspim.com