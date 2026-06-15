롯데온, 인력 재편 나선다…근속 3년 이상 대상 희망퇴직 실시

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2024년 이후 약 2년 만…패션·뷰티 중심 사업 재편 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온이 조직 효율화와 수익성 개선을 위한 희망퇴직을 실시한다.

15일 유통업계에 따르면 롯데온은 이날 전 임직원을 대상으로 희망퇴직 신청 접수를 시작했다. 희망퇴직 시행은 2024년 이후 약 2년 만이다.

롯데온, 익일배송 서비스 '내일온(ON)다' [사진=롯데온]

대상자는 근속 3년 이상 직원이며 신청 기간은 이달 말까지다. 회사는 내부 심의를 거쳐 희망퇴직 대상자를 확정할 예정이다.

희망퇴직 승인자는 최대 12개월치 급여를 일시금으로 지급받는다. 이와 함께 대학생 자녀를 둔 직원에게는 자녀 1인당 1000만원의 학자금도 지원한다.

롯데온은 2020년 롯데그룹 유통 계열사의 온라인 사업을 통합한 플랫폼으로 출범했다. 이후 쿠팡, 네이버 등 주요 이커머스 사업자들과 경쟁하는 과정에서 수익성 확보에 집중해 왔다.

올해 1분기 롯데온의 매출은 272억원으로 전년 동기 대비 소폭 감소했으나, 영업손실은 58억원으로 같은 기간 27억원 줄었다.

롯데온은 최근 패션·뷰티 카테고리를 중심으로 사업 구조를 재편하며 수익성 개선 작업을 이어가고 있다. 이번 희망퇴직 역시 변화하는 이커머스 시장 환경에 대응하고 조직 경쟁력을 강화하기 위한 조치로 풀이된다.

롯데온 관계자는 "급변하는 이커머스 시장 환경 속에서 경쟁력 있는 조직으로 거듭나기 위해 희망퇴직을 실시하게 됐다"고 말했다.

mkyo@newspim.com