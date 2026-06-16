윤호중 행안부 장관 "잠실 개표소 시위, 법질서 침해 끝까지 책임 묻겠다"

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잠실 올림픽공원 일대 집회 열흘 넘게 장기화

"사적 검문·시설 점거 등 정당화될 수 없어"

참정권 침해 전모 규명·선거제도 개선 협력

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 과정에서 발생한 사적 검문, 시설 점거, 업무방해 등 불법행위에 대해 엄정 대응하겠다고 밝혔다.

윤 장관은 16일 오후 대국민 담화문을 통해 "집회가 열흘 넘게 장기화되면서 일부 시위 과정에서 법과 사회질서를 침해하는 불법 사례가 다수 발생하고 있어 매우 유감스럽게 생각한다"며 이같이 말했다.

윤 장관은 "사적 검문이나 시설 점거 등 우리 사회의 법질서를 무너뜨리는 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 강조했다.

윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사 브리핑실에서 이진수 법무부 차관, 유재성 경찰청장 직무대행과 함께 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 대국민 담화문을 발표하고 있다. [사진=행안부]

특히 "정당한 권한을 가진 관계자의 출입을 사적으로 통제하거나 정당한 업무 수행을 방해하는 행위, 경찰관을 근거 없이 모욕하는 행위는 참정권 침해를 빌미로 타인의 권리를 훼손하는 중대한 범죄행위로 결코 용납될 수 없다"고 밝혔다.

이어 "국민의 생명과 안전을 침해하는 모든 행위에 대해서는 끝까지 추적해 엄중히 책임을 묻겠다"고 경고했다.

다만 윤 장관은 참정권 침해를 바로잡고 민주주의를 회복하기 위한 합법적 집회는 법이 허용하는 범위 내에서 최대한 보장하겠다는 입장도 함께 밝혔다.

그는 "지금 이 순간에도 많은 국민께서 민주주의 회복과 참정권 보장을 위해 서울 잠실 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에서 집회를 이어가고 있다"며 "정부는 합법적인 집회에 대해서는 법이 허용하는 범위 내에서 최대한 보장할 것"이라고 말했다.

윤 장관은 최근 제9회 전국동시지방선거 과정에서 국민참정권이 침해되는 사태가 발생했다며 검경합동수사본부를 통한 진상규명 의지도 밝혔다.

윤 장관은 "국민참정권은 어떠한 이유로도 제한되거나 침해되어서는 안 되는 헌법적 권리"라며 "신속한 검경합동수사본부 수사를 통해 이번 사태의 전모를 철저히 규명하고 책임소재를 명백히 밝히기 위해 매진하고 있다"고 설명했다.

이어 "청년대표를 포함해 각계각층이 참여하는 숙의 공론의 장을 마련하고, 국회 국정조사를 통한 선거관리 제도의 문제 파악과 제도개선안 마련에도 적극 협력하겠다"고 했다.

아울러 정부는 공공질서를 위협하는 허위사실 유포에 대해서도 관련 게시물 삭제와 계정 차단 등 강력한 조치를 시행하겠다고 밝혔다.

윤 장관은 "합법적인 집회참여자와 체육인사들의 안전과 일상이 보장되고, 민주주의의 꽃인 선거에 대한 국민의 신뢰가 신속히 회복될 수 있도록 관계기관 간 긴밀히 협력해 모든 수단을 강구하겠다"고 말했다.

yek105@newspim.com