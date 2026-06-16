경찰, 봉쇄 12일째 잠실 개표소 진입 시도…시위대와 오전 내 대치

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대한체육회와 진입 시도…협상안도 시위대 내 이견으로 무산

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 서울 올림픽공원 잠실 개표소(핸드볼경기장) 봉쇄 시위가 12일째 이어지는 가운데 경찰이 핸드볼경기장 진입을 시도하다 시위대에 가로막혔다.

경찰은 16일 오전 9시쯤부터 대한체육회 관계자들과 핸드볼경기장 진입을 시도했으나 시위 참가자에게 막혀 오전 내 대치했다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6.3 지방선거 투표용지 부족사태와 관련해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 시위가 12일째 이어지는 가운데 경찰이 대한체육회 등의 진입을 시도하면서 시위 참가자들과 대치중이다. 2026.06.16 gdy10@newspim.com

서울 송파경찰서 관계자는 핸드볼경기장 2-1 출입구 근처에서 "대한체육회가 들어가는 것을 방해하면 업무방해가 될 수 있기 때문에 시민들이 협조해달라"고 말했다.

경찰은 시위대와 핸드볼경기장 안에 들어가는 방식을 놓고 협상도 했다. 체육 종목별로 (시위) 대표자 2명과 경찰 2명, 체육단체 2명씩 6명이 한 조를 이뤄 핸드볼경기장 안으로 들어가자는 의견도 오갔다. 하지만 시위대 안에서 의견이 갈리며 무산됐다.

대한체육회는 전날 기자회견을 열고 핸드볼경기장 봉쇄 시위로 업무가 마비되고 있다며 정부에 공권력 투입을 요청했다. 핸드볼경기장에는 펜싱, 핸드볼, 당구, 산악, 세팍타크로 등 9개 종목단체가 입주해 있다. 이들은 지난 5일부터 12일째 핸드볼경기장 출입이 막힌 상황이다.

대한체육회는 "국가대표 지원, 국제대회 준비, 종목단체 운영 등 핵심 체육행정 업무가 심각하게 마비되고 있다"며 "업무방해와 피해가 확인될 경우 책임 있는 조치를 취하고 관련 사실관계를 철저히 확인해 민·형사상 책임을 포함한 모든 법적 대응 방안을 검토하겠다"고 말했다.

한편 경찰의 핸드볼경기장 진입 시도에 야당은 강력 반발했다.

장동혁 국민의힘 대표는 본인 페이스북에 "즉각 진입 시도를 중단하라"며 "오늘 사태에 대해 끝까지 책임을 물을 것이고 반드시 책임질 날이 올 것"이라고 적었다.

이어 장동혁 대표는 "저는 지금 바로 올림픽공원으로 간다"며 "시민 여러분께서도 모여달라"고 말했다.

gdy10@newspim.com