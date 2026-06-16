경찰, '잠실 개표소' 진입 무산에 "업무방해 즉시 수사 착수"

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16일 오전 약 2시간 진입 시도...일부 시민 저지로 무산

경찰 "채증자료를 토대로 즉시 수사…엄정 사법처리"

현장 온 장동혁 "시민·청년 겁박…끝까지 싸울 것"

[서울=뉴스핌] 고다연 유재선 기자 = 서울 올림픽공원 잠실 개표소(핸드볼경기장) 봉쇄 시위를 12일째 이어가며 체육단체 진입을 막는 일부 시위 참여자에 대해 경찰이 업무방해 혐의로 수사에 착수했다.

서울 송파경찰서는 16일 "오전 9시부터 약 2시간 동안 핸드볼경기장에서 체육회 관계자들이 국제경기 준비와 회계업무 등 최소한의 업무 정상화를 위한 사무실 진입을 시도했으나 일부 시민 저지로 무산됐다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6.3 지방선거 투표용지 부족사태와 관련해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 시위가 12일째 이어지는 가운데 경찰이 대한체육회 등의 진입을 시도하면서 시위 참가자들과 대치중이다. 2026.06.16 gdy10@newspim.com

경찰은 "함께 동행한 경찰관들이 수차례에 걸쳐 체육회에 대한 업무방해 행위는 사법 처리될 수 있음을경고 설득했음에도 불법 상황이 해소되지 않았다"며 "채증자료를 토대로 즉시 수사에 착수해 엄정하게 사법처리 할 예정"이라고 강조했다.

경찰은 이날 오전 9시쯤부터 대한체육회 관계자들과 핸드볼경기장 진입을 시도했으나 시위 참가자에게 막혀 오전 내 대치했다. 서울 송파경찰서 관계자는 핸드볼경기장 2-1 출입구 근처에서 "대한체육회가 들어가는 것을 방해하면 업무방해가 될 수 있기 때문에 시민들이 협조해달라"고 말했다.

경찰은 시위대와 핸드볼경기장 안에 들어가는 방식을 놓고 협상도 했다. 체육 종목별로 (시위) 대표자 2명과 경찰 2명, 체육단체 2명씩 6명이 한 조를 이뤄 핸드볼경기장 안으로 들어가자는 의견도 오갔다. 하지만 시위대 안에서 의견이 갈리며 무산됐다.

대한체육회는 전날 기자회견을 열고 핸드볼경기장 봉쇄 시위로 업무가 마비되고 있다며 정부에 공권력 투입을 요청했다. 핸드볼경기장에는 펜싱, 핸드볼, 당구, 산악, 세팍타크로 등 9개 종목단체가 입주해 있다. 이들은 지난 5일부터 12일째 핸드볼경기장 출입이 막힌 상황이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 김민수 국민의힘 최고위원이 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-1 출입구 앞에 앉아 있다. 2026.06.16 kunjoo@newspim.com

경찰 강경 대응에 국민의힘은 즉각 반발했다. 장동혁 국민의힘 대표는 오전 핸드볼경기장을 찾았다.

장동혁 대표는 "해외에서 대통령이 강제 해산을 하명하고 서울경찰청장은 패가망신 운운하면서 시민과 청년을 겁박했다"며 "우선 해야할 것은 강제 해산이 아니라 재선거, 특검을 요구하는 시민에 답하는 것"이라고 말했다.

이어 장동혁 대표는 "국민의힘은 시민과 함께 강제 진입 시도를 끝까지 싸워 막겠다"며 "여기서 시민들과 함께 지키겠다"고 덧붙였다.

gdy10@newspim.com