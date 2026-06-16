정성호, 잠실 개표소 봉쇄 시위에 "현행범 처벌 대상…엄중 대응"

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[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 정성호 법무부장관은 16일 서울 송파구 올림픽공원 개표소를 봉쇄한 시민들의 '사적 검문' 행위 등에 대해 "현행범 처벌 대상"이라며 강경한 입장을 밝혔다.

정 장관은 이날 자신의 페이스북에 "표현과 집회의 자유가 있다고 해서 다른 사람을 위협하고 조롱하며, 사적으로 검문하거나 제재를 가할 권리까지 함께 주어지는 것은 아니"라며 이 같이 적었다.

정성호 법무부장관은 16일 올림픽공원 개표소 인파들의 '사적 검문' 행위 등에 대해 "현행범 처벌 대상"이라며 강경 입장을 밝혔다. 사진은 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 설치된 개표소 앞에서 시민들이 시위를 하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

정 장관은 "최근 올림픽공원에서 일부 인원들이 경찰과 일반 시민, 기자, 체육회 직원과 선수들을 상대로 벌이고 있는 무차별적인 사적 검문과 위협, 사실상의 감금과 근거 없는 중국인 몰이, 업무방해 행위는 모두 명백한 불법행위"라고 지적했다.

정 장관은 "참정권 침해에 대한 국민들의 정당한 분노를 빌미로 일부가 저지르고 있는 이런 도 넘는 일탈과 불법행위에 대해서는 엄중하게 대응해 나가겠다"고 강조했다.

정 장관은 "경찰도 대표선수들과 기자를 향해 벌어진 강요와 폭행 등에 대해 수사에 착수한 것으로 알고 있다"며 "법무부는 국민들의 정당한 의사표현을 존중하며, 온전한 참정권 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

올림픽공원 개표소에서는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 문제삼으며 재선거를 요구하는 사람들이 모여 12일째 봉쇄 시위를 이어가고 있다.

일부 시위대는 핸드볼 여자 유소년 국가대표팀 선수들을 가로막고 강제로 소지품 검사를 하는 일이 벌어졌고, 경찰이 수사에 나섰다.

부정선거 구호에 반대하는 시위 참가자를 좌파 단체인 '대진연(한국대학생진보연합) 프락치'로 몰아세우거나, 개표소에서 빠져나오던 기자가 시위대로부터 폭행을 당하는 일도 발생했다.

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