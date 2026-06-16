이찬희 삼성 준감위원장 "반도체 지방 투자, 정치 논리에 좌우되면 안 돼"

성과급 위법 논란엔 "특별한 문제점 발견 못 해"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이찬희 삼성 준법감시위원회 위원장이 삼성전자의 호남·충청 지역 반도체 투자 검토와 관련해 "기업의 지속 가능성과 국민 경제에 미치는 영향을 고려하지 않은 채 정치권 논리에 좌우되지 않도록 유의 깊게 지켜볼 것"이라고 밝혔다.

16일 이 위원장은 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 4기 준감위 정례회의에 앞서 기자들과 만나 이같이 말했다.

최근 정치권과 재계 안팎에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 생산 거점을 수도권 외 지역으로 확대해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 특히 삼성전자가 호남 지역에 반도체 후공정에 해당하는 패키징 공장을 짓는 방안이 거론되는 것으로 알려졌다.

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장 [사진=뉴스핌DB]

이 위원장은 반도체 지방 투자가 준감위 검토 사안인지에 대해 "실제 투자로 이어지게 된다면 준감위의 논의 사항이 될 것으로 예상한다"고 말했다.

지역 균형 발전 차원에서는 지방 투자의 필요성이 제기되지만, 산업 경쟁력 측면에서는 신중론도 나온다. 반도체 생산 인프라와 협력 생태계가 수도권에 집중돼 있는 만큼 지방에 대규모 공장을 신설할 경우 기존 클러스터와의 연계성이 떨어질 수 있다는 우려다. 삼성전자는 현재까지 확정된 투자 계획은 없다는 입장이다.

◆ 성과급 위법 논란엔 "특별한 문제점 발견 못 해"

이 위원장은 삼성전자 노사가 합의한 영업이익 연동 성과급을 둘러싼 위법 논란에 대해서는 "'영업이익 N%'를 성과급으로 지급하는 것에 대해 위법성 여부를 관심 있게 지켜봤지만, 아직 그 부분에 대해서 무엇이 잘못됐는지 특별한 문제점을 발견하지는 못했다"고 말했다.

이어 "삼성 내부에서도 충분히 법률적 검토를 거친 후에 노사 합의를 한 것으로 생각된다"며 "어떤 사실관계에 대한 법리적 판단은 법원에서 최종적으로 확정되기 전까지 각자의 주장을 부정하거나 맹종하는 것 모두 위험하다고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 삼성전자 노사는 지난달 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 대해 영업이익의 10.5%를 특별경영성과급 재원으로 지급하는 방안에 합의했다. 지급 방식은 자사주 형태다.

그러나 일부 주주단체는 회사 이익을 주주총회 결의 없이 직원 성과급 재원으로 활용하는 것은 사실상 위법 배당에 해당할 수 있다고 주장하고 있다. 최근 정부도 영업이익 연동 성과급에 대한 주주총회 결의 의무화 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

◆ "내년 노사 협상, 국민 관심 더 신경 써야"

이 위원장은 삼성전자 노사관계에 대해서는 노사 합의 이후에도 갈등이 완전히 해소된 것은 아니라는 취지로 평가했다. 그는 노사 합의 이후에도 노노 갈등이 이어지고 있다는 질문에 "높은 산을 올라가기 위해서는 많은 봉우리를 거쳐야 한다"며 "이번에는 첫 번째 봉우리를 넘은 것이고 노사 관계가 완전히 정착되기까지는 많은 경험과 서로 간의 소통이 필요하다고 생각한다"고 말했다.

이어 하반기부터 이어질 2027년 임금·단체협약 논의와 관련해 "내년부터는 삼성의 노사 관계 협상 과정을 지켜보는 국민들의 관심을 좀 더 신경 쓰면서 진행해야 할 것"이라고 강조했다.

kji01@newspim.com