전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

이찬희 삼성 준감위원장 "반도체 지방 투자, 정치 논리에 좌우되면 안 돼"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이찬희 위원장은 16일 반도체 지방투자 검토가 정치 논리에 좌우되지 않도록 지켜보겠다고 밝혔다.
  • 반도체 지방투자는 실제 투자 결정 시 준법감시위 논의사항이 될 수 있으며, 산업 경쟁력 저하 우려 속에 삼성전자는 아직 확정 계획이 없다고 했다.
  • 영업이익 연동 성과급은 위법 소지가 크지 않다고 보면서도, 내년 노사 협상은 국민 관심을 의식해 신중히 진행해야 한다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성과급 위법 논란엔 "특별한 문제점 발견 못 해"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이찬희 삼성 준법감시위원회 위원장이 삼성전자의 호남·충청 지역 반도체 투자 검토와 관련해 "기업의 지속 가능성과 국민 경제에 미치는 영향을 고려하지 않은 채 정치권 논리에 좌우되지 않도록 유의 깊게 지켜볼 것"이라고 밝혔다.

16일 이 위원장은 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 4기 준감위 정례회의에 앞서 기자들과 만나 이같이 말했다.

최근 정치권과 재계 안팎에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 생산 거점을 수도권 외 지역으로 확대해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 특히 삼성전자가 호남 지역에 반도체 후공정에 해당하는 패키징 공장을 짓는 방안이 거론되는 것으로 알려졌다.

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장 [사진=뉴스핌DB]

이 위원장은 반도체 지방 투자가 준감위 검토 사안인지에 대해 "실제 투자로 이어지게 된다면 준감위의 논의 사항이 될 것으로 예상한다"고 말했다.

지역 균형 발전 차원에서는 지방 투자의 필요성이 제기되지만, 산업 경쟁력 측면에서는 신중론도 나온다. 반도체 생산 인프라와 협력 생태계가 수도권에 집중돼 있는 만큼 지방에 대규모 공장을 신설할 경우 기존 클러스터와의 연계성이 떨어질 수 있다는 우려다. 삼성전자는 현재까지 확정된 투자 계획은 없다는 입장이다.

◆ 성과급 위법 논란엔 "특별한 문제점 발견 못 해"

이 위원장은 삼성전자 노사가 합의한 영업이익 연동 성과급을 둘러싼 위법 논란에 대해서는 "'영업이익 N%'를 성과급으로 지급하는 것에 대해 위법성 여부를 관심 있게 지켜봤지만, 아직 그 부분에 대해서 무엇이 잘못됐는지 특별한 문제점을 발견하지는 못했다"고 말했다.

이어 "삼성 내부에서도 충분히 법률적 검토를 거친 후에 노사 합의를 한 것으로 생각된다"며 "어떤 사실관계에 대한 법리적 판단은 법원에서 최종적으로 확정되기 전까지 각자의 주장을 부정하거나 맹종하는 것 모두 위험하다고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 삼성전자 노사는 지난달 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 대해 영업이익의 10.5%를 특별경영성과급 재원으로 지급하는 방안에 합의했다. 지급 방식은 자사주 형태다.

그러나 일부 주주단체는 회사 이익을 주주총회 결의 없이 직원 성과급 재원으로 활용하는 것은 사실상 위법 배당에 해당할 수 있다고 주장하고 있다. 최근 정부도 영업이익 연동 성과급에 대한 주주총회 결의 의무화 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

◆ "내년 노사 협상, 국민 관심 더 신경 써야"

이 위원장은 삼성전자 노사관계에 대해서는 노사 합의 이후에도 갈등이 완전히 해소된 것은 아니라는 취지로 평가했다. 그는 노사 합의 이후에도 노노 갈등이 이어지고 있다는 질문에 "높은 산을 올라가기 위해서는 많은 봉우리를 거쳐야 한다"며 "이번에는 첫 번째 봉우리를 넘은 것이고 노사 관계가 완전히 정착되기까지는 많은 경험과 서로 간의 소통이 필요하다고 생각한다"고 말했다.

이어 하반기부터 이어질 2027년 임금·단체협약 논의와 관련해 "내년부터는 삼성의 노사 관계 협상 과정을 지켜보는 국민들의 관심을 좀 더 신경 쓰면서 진행해야 할 것"이라고 강조했다.

kji01@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동