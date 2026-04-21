이찬희 준감위원장 "삼성은 국민기업…노조 파업 신중해야"

노사 갈등에 "대화 통한 합의 중요" 강조

블랙리스트 의혹엔 "형사 절차 아쉬움"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이찬희 삼성 준법감시위원회 위원장이 격화된 노사 갈등과 관련해 대화를 통한 해결 필요성을 강조하면서도, 다음달 총파업을 예고한 노조를 향해 '국민기업'이라는 점을 고려한 신중한 접근이 필요하다고 밝혔다.

◆ 파업 경고 속 '대화 강조'…노사 갈등 분수령

이 위원장은 21일 오후 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 4기 준감위 정례회의에 앞서 기자들과 만나 최근 격화된 노사 갈등과 관련 "근로자의 권리를 지키기 위한 다양한 방법이 있고 이를 선택하는 것은 노조의 권리"라면서도 "삼성은 국민의 기업으로 평가받는 만큼 주주와 투자자, 국민에 미치는 영향을 고려해 신중할 필요가 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이찬희 삼성 준법감시위원회 위원장이 21일 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 준감위 정례회의에 참석에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.04.21 kji01@newspim.com

최근 삼성전자 노사는 성과급 상한 폐지 등을 두고 이견을 좁히지 못한 채 교섭이 중단된 상태다. 노조는 성과급 투명화와 상한 폐지를 요구하며 집단행동 수위를 높이고 있으며, 오는 23일 평택사업장에서 대규모 결의대회를 예고했다. 집회에는 약 3만7000명 규모의 조합원이 참여할 것으로 알려졌다.

노조는 다음달 21일부터 6월 7일까지는 파업을 계획하고 있다. 파업이 현실화할 경우 반도체 라인 가동에 차질이 발생할 수 있다는 우려도 제기된다. 노조 측은 공정 중단 시 최대 20조~30조원 규모의 손실이 발생할 수 있다고 주장하고 있다. 이에 대해 회사 측은 사업장 점거 등 불법행위 가능성을 이유로 법원에 위법 쟁의행위 금지 가처분을 신청하며 대응에 나섰다.

◆ '블랙리스트' 의혹에 "형사 절차 아쉬움"

노조 가입 여부가 담긴 이른바 '블랙리스트' 의혹과 관련해 이 위원장은 형사 절차로 이어진 점에 대해 아쉬움을 나타냈다.

삼성전자는 앞서 지난 9일 특정 직원이 다른 임직원의 개인정보를 활용해 노조 가입 여부가 담긴 '블랙리스트'를 작성한 의혹이 있다며 성명불상의 인물을 개인정보보호법 위반 혐의로 경찰에 고소했다. 해당 사안은 노조 활동과 관련된 민감한 정보가 포함됐다는 점에서 논란이 커지고 있으며, 현재 수사가 진행 중이다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이찬희 삼성 준법감시위원회 위원장이 21일 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 준감위 정례회의에 참석에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.04.21 kji01@newspim.com

이에 대해 이 위원장은 "노사 관계에서 대화를 통해 합의를 이끌어 내는 것이 가장 중요한데, 형사 절차로 진행될 여지를 남겼다는 점에선 아쉬움이 있다"고 말했다. 이어 "근로자의 권리가 더 보장돼야 한다는 점에는 공감한다"면서도 "노노 간 인권 역시 지켜져야 할 기본권"이라고 강조했다. 그러면서 "조금 더 여유를 가지고 대화로 풀어가는 것이 필요하다"고 덧붙였다.

삼성바이오로직스 노조 움직임과 관련해서는 "(삼성바이오로직스가) 관계사가 아니어서 구체적으로 언급하기 어렵다"면서도 "삼성이 처음 겪는 노사 갈등이 위상에 맞게 합리적이고 모범적으로 해결되기를 기대한다"고 전했다.

이 위원장은 준감위의 역할과 관련해서는 "현재 위법 여부가 문제 되지 않은 단계에서 적극적으로 나서는 것은 권한 밖"이라며 "상황을 지켜보겠다"고 했다. 또 "준법감시위원회 내 노사관계 전문가 두 분이 새로 위촉됐고 노동소위를 여기에 맞춰서 '노동인권 소위원회'를 개편했다"며 "앞으로 노사관계 자문 그룹과 협의를 하고 이런 여러 부분에 대해서 전문가의 조언에 따라서 준감위가 어떻게 나아갈지를 방향을 정하도록 하겠다"고 설명했다.

kji01@newspim.com