신라에스지, 기업가치 제고 계획 발표…"수익성·성장성 강화 전략"

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가공·제조 중심 사업구조 전환…글로벌 진출 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신라에스지가 저평가된 기업가치를 해소하고 지속 가능한 성장 기반을 구축하기 위한 중장기 전략 'Value-Up Plan 2026'을 공시했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 안정적인 사업 기반을 토대로 수익성과 성장성을 균형 있게 확보해 지속 가능한 수익 창출 구조를 갖춘 식품기업으로 도약할 계획이다.

1977년 창립한 신라에스지는 어육 소시지, 수산물 가공 및 유통, 축육 사업 등을 중심으로 성장해온 식품기업이다. HACCP 인증과 EU 수출 가공시설 인증, 식품연구소 설립 등을 통해 생산·품질 경쟁력을 확보해왔다.

신라에스지 로고. [사진=신라에스지]

이번 계획은 사업구조 고도화, 수익성 중심 경영 강화, 중장기 성장 기반 확보, 투자자 소통 강화 등 4대 축으로 구성됐다. 사업구조 측면에서는 기존 유통 중심 구조를 가공·제조 중심으로 전환하고, 수산 가공 제품을 확대하며 고부가가치 제품 개발을 강화한다. 비핵심 및 저효율 사업은 정비해 사업 효율성을 높일 방침이다.

수익성 개선을 위해서는 원물 직조달 기반의 원가 경쟁력 확보와 손익 중심 운영 체계를 구축하고 책임경영을 강화한다. 소시지 제품 라인업 확대와 신규 사업의 조기 전력화를 통해 실적 개선을 추진하며, 신성장 동력 확보와 저수익 사업 효율화를 병행해 수익 구조를 개선할 예정이다.

장기적으로는 가공사업 확대와 수직계열화, 글로벌 시장 진출을 통해 성장 기반을 확보하겠다는 목표다. 신라에스지는 주요 경영 전략과 이슈를 수시로 시장에 공지하고 정기적인 IR 활동을 강화하는 등 투자자 커뮤니케이션도 확대할 계획이다.

신라에스지 관계자는 "안정적인 기반 위에 성장성과 수익성을 동시에 갖춘 기업으로 진화해 주식가치 제고를 실현할 것"이라며 "이번 계획 발표를 시발점으로 기업가치 정상화를 본격 추진할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com