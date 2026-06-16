전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

"반도체·배터리 호황 이면엔 희생뿐"…금속노조, 노동친화적 정책 전환 촉구

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 금속노조가 16일 청와대 앞에서 전기전자업종 노동환경 실태를 고발하고 2026년 대정부 요구안을 발표했다.
  • 노조와 현장 노동자들은 보세업종 특례와 대기업 중심 산업정책이 산재·노동권 침해를 은폐하고 노동자를 소외시킨다고 비판했다.
  • 금속노조는 2인1조 중량작업, 하청불공정 근절, 노동친화 산업전환, 보세업종 특례에 의한 노동권 제약 해소 등을 정부에 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"화려한 호황 이면에 하청·현장 노동자 희생…노동 존중 정책으로 전환해야"
중량물 작업 2인 1조·하청 불공정 근절 등 4대 요구안 전달

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 정부 지원을 받으며 반도체·배터리 등 전기전자산업이 호황을 누리고 있는 반면 현장 노동자들은 불평등한 산업구조와 열악한 노동 환경에 처해 있다는 노동계의 비판이 나왔다.

전국민주노동조합총연맹 전국금속노동조합(금속노조)은 16일 오후 2시 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 현장의 실태를 고발하며 '2026년 대정부 요구안'을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 전국민주노동조합총연맹 전국금속노동조합(금속노조)은 16일 오후 2시 청와대 분수대 앞에서 '금속노조 전기전자업종분과위원회 2026년 대정부 요구 전달' 기자회견을 열고 있다. 2026.06.16 lahbj11@newspim.com

고은하 금속노조 부위원장은 대기업 중심의 편향적인 산업 정책이 낳은 문제점을 지적했다.

고 부위원장은 "정부가 연일 천문학적인 세제 혜택과 보조금을 쏟아부으며 대기업들을 전폭적으로 지원하고 있지만 정작 이 산업을 일궈낸 노동자들의 삶은 철저히 소외당하고 있다"며 "보안을 빌미로 전자기기 반입을 철저히 통제하는 보세업종 특례 제도가 오히려 산재와 노동권 침해를 은폐하며 노동자의 눈과 귀를 가리는 독소조항으로 전락했다"고 꼬집었다.

이어 "보세공장은 영업 비밀과 보안 규정을 들이밀며 현장 출입을 원천 차단하고 유해물질 정보 공개 요구조차 철저히 묵살하고 있다"며 "보세공장은 관세를 유예해 주는 곳이지 헌법이 보장한 노동3권과 노동자의 안전을 면제해 주는 치외법권 지대가 아니다"라고 목소리를 높였다.

현장 노동자의 발언도 이어졌다. 이수옥 앰코테크놀로지코리아 지회장은 "삼성과 SK하이닉스의 성과급 그늘에 가려진 수많은 반도체 후공정 노동자들의 열악한 일터를 보아달라"고 호소했다.

이 지회장은 폐쇄적인 환경 속에서 가중되는 노동 강도와 기본권 침해 문제를 지적했다. 그는 "과거 한 사람이 6대를 보던 기계를 이제는 40대씩 맡을 만큼 노동 강도가 높아졌지만 화장실 이용 시간과 횟수조차 통제받는 등 기본적인 인권이 무시되는 상황"이라고 토로했다.

이어 "3교대 야간 근무 중 중증 질환을 얻어도 화학약품 정보가 산업 기밀이라는 이유로 산재 신청조차 어렵고 임산부에게 충분한 보호 조치 없이 무리한 업무가 주어지기도 한다"며 "보세 구역이라는 이유가 노동권 사각지대를 방치하는 면죄부가 되어서는 안 되며 노동자가 인간답게 일할 수 있는 현장을 만들어 달라"고 촉구했다.

아울러 금속노조는 정부에 ▲중량물 작업 시 2인 1조 이상 작업 진행 ▲하청 불공정거래 근절 및 납품단가 인하 방지 ▲노동친화적 산업전환 정책 마련 ▲반도체·배터리·보세업종 특례에 의한 노동권 제약 해소 등을 촉구했다.

한편 기자회견을 마친 참가자들은 청와대로 이동해 대통령실 관계자에게 요구안을 전달했다.

lahbj11@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동