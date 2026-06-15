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민주노총 총파업 D-30…"원청교섭 정조준" vs "파업 만능주의 우려"

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  • 민주노총이 7월 15일 총파업을 예고하며 원청교섭 참여를 압박했다.
  • 노동계는 개정 노조법에도 원청이 교섭을 회피한다며 대규모 파업과 추가 투쟁을 준비 중이다.
  • 경영계는 이를 '파업 만능주의'라 비판하며 투자 위축과 노사 갈등 장기화를 우려한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주노총, 다음달 15일 총파업 예고
"원청 나와라"…들썩이는 현장, 연대 파업 결집
경총 "파업 만능주의, 국가경쟁력 저해" 반발

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = '원청교섭 현실화'를 둘러싼 노동계와 경영계의 입장 차가 좁혀지지 않으면서 노동 현장의 긴장감이 높아지고 있다. 민주노총이 다음 달 15일 총파업을 예고한 가운데 경영계는 이를 '파업 만능주의'로 규정하며 반발해 노사 간 갈등이 당분간 이어질 전망이다.

민주노총 조합원들이 지난 3월 10일  오후 서울 종로구 세종대로 일대에서 열린 '민주노총 투쟁 선포대회'에서 구호를 외치고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 민주노총 7월 총파업 예고…산발적 파업 '원청교섭'으로 결집

15일 노동계에 따르면 민주노총은 오는 7월 15일 서울 도심에서 대규모 집회를 열고 총파업에 돌입한다. 이번 총파업에는 전국금속노동조합과 전국건설노동조합 플랜트 분과 등 핵심 산별노조들이 대거 참여해 지역별 거점 파업과 현장 대회를 동시에 전개할 예정이다.

전호일 민주노총 대변인은 "그동안 원청 사장들은 책임은 지지 않고 이득만 챙기며 한국 사회의 양극화와 불평등을 심화시켰다"며 "시대가 바뀌었음에도 여전히 책임을 회피한다면 더 큰 노동자들의 저항에 부딪혀 막대한 손해를 입게 될 것"이라고 경고했다. 이어 전호일 대변인은 "7월 15일 총파업 이후의 추가 투쟁도 내부적으로 논의 중"이라고 덧붙였다.

총파업의 선봉에 설 산별노조들 역시 일제히 원청의 직접 교섭 참여를 압박하고 나섰다. 김한주 금속노조 기획국장은 "개정 노조법이 시행된 지 3개월이 지났음에도 교섭에 응하는 사업장이 단 한 곳도 없다"며 "법 취지를 부정하는 자본에 대한 압박과 사회적 비판 여론이 필요한 시점"이라고 지적했다.

또한 "인공지능(AI) 도입 등 산업 전환 과정에서 노동조합이 철저히 배제되고 있다"며 "전환 과정에서의 정책 개입과 요구안을 반영하기 위한 쟁의행위 또한 준비 중"이라고 현장 상황을 전했다.

이승철 공공운수노조 정책기획실장 또한 "이번 7월 총파업은 노정교섭과 원청교섭을 실질적으로 진전시키기 위한 중요한 계기"라며 "쟁의권 확보 여부에 따라 파업이나 조합원 총회, 선전전 등 다양한 방식으로 전 조직이 7월 총파업에 결합할 것"이라고 강조했다.

아울러 "7월 총파업을 발판 삼아 현장 조직화를 다진 뒤 공공운수노조의 10월 총파업 투쟁까지 동력을 이어갈 계획"이라고 설명했다.

산업 현장 곳곳에서는 이미 개별적인 파업과 단체행동도 잇따르고 있다. 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회가 오는 29일 파업을 예고했고 앞서 양대노총 타워크레인노조도 지난달 27일부터 나흘간 총파업을 진행한 바 있다. 상급 단체는 다르지만 한국노동조합총연맹 전국레미콘운송노조도 지난 8일부터 총파업을 이어가고 있다.

민주노총 조합원들이 지난 3월 10일 오후 서울 종로구 세종대로 일대에서 열린 '민주노총 투쟁 선포대회'에서 구호를 외치고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "파업 만능주의" 반발하는 경영계…노사 갈등 장기화 우려

반면 경영계는 노동계의 원청교섭 요구와 강경 투쟁에 대해 우려를 표하며 맞서고 있다.

한국경영자총협회(경총)는 지난 1일 발표한 '도요타 노사관계의 시사점' 보고서를 통해 "개정 노조법 시행 이후 한 달 만에 약 1000개 하청 노조가 원청 사업장을 대상으로 교섭을 요구하는 등 사용자 범위와 교섭 의제를 두고 산업현장의 혼란이 증가하고 있다"고 지적했다.

이어 경총은 "노동계는 사용자성 인정 여부와 무관하게 교섭과 이익 분배를 요구하며 대화보다는 사업장 불법 점거 등 과격한 실력 행사에 의존하는 '파업 만능주의' 행태를 보이고 있다"며 "민주노총이 7월 총파업 등을 예고해 노사관계 불안이 커지는 상황에서 이러한 과도한 투쟁은 외국계 기업의 투자를 꺼리게 만들어 결국 일자리 창출과 국가경쟁력 저해로 이어질 우려가 있다"고 비판했다.

이처럼 노사 양측의 입장이 평행선을 달리는 가운데 총파업 전 극적인 타결이 이뤄질 가능성은 희박해 보인다. 전 대변인은 총파업 전 원청이 교섭에 나서면 철회할 가능성이 있느냐고 묻자 "(원청이) 그럴 리 없고 전혀 가정할 필요도 없다"고 일축했다. 

lahbj11@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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