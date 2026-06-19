부산시의회 예결특위, 부산시·교육청 2025회계연도 결산 승인 의결

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세수 추계 정확성 향상 요구

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 예결특위가 부산시와 교육청 결산안을 원안 가결하고 재정관리 개선을 주문했다.

시의회 예결특위는 부산시와 부산시교육청이 제출한 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안 심사를 마무리하고 원안대로 의결했다고 19일 밝혔다.

부산시 결산을 보면 예산현액은 19조 4841억 원, 세입결산액은 19조 5798억 원, 세출결산액은 18조 7244억 원으로 결산상잉여금은 8554억 원이다.

부산시의회 예산결산특별위원회가 19일 부산시와 부산시교육청이 제출한 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안 심사를 마무리하고 원안대로 의결했다. 사진은 부산시의회 전경 [사진=뉴스핌DB] 2021.11.10

부산시교육청은 예산현액 5조 7792억 원, 세입결산액 5조 7805억 원, 세출결산액 5조 4128억 원으로 결산상잉여금 3677억 원을 기록했다.

예결특위는 부산시에 대해 세수 추계 정확도를 높여 초과수납을 줄이고, 이월사업에 대한 사전·사후 관리체계 강화를 요구했다. 교육청에는 낮은 재정자립도를 고려해 중장기 재정관리 체계 강화를 주문했다.

또 회계사고로 인한 소실 자금 보전액을 예비비로 집행한 사례에 대해 타당성에 의문을 제기하며 예비비 사용의 적정성 문제를 지적했다.

조상진 예산결산특별위원장은 "결산 심사 과정에서 세입 추계의 정확성 제고, 미수납액 관리 강화, 세외수입 징수율 개선 등 앞으로 보완해야 할 과제도 확인됐다"며 "시민의 세금이 제대로 쓰였는지 확인하는 과정으로 앞으로도 부산시 재정이 보다 투명하고 책임 있게 운용될 수 있도록 면밀히 살피겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com