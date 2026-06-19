신사옥 둥지 튼 소노트리니티, 마곡 일대 환경정화 나섰다

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임직원 50여명 참여…서울식물원·근린공원 등 7개 구역 정화

ESG 경영 실천 일환…신사옥 공용공간 통해 지역 접점 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 소노트리니티그룹이 마곡 신사옥 인근에서 환경정화 활동을 진행하며 지역사회와의 접점을 넓히고 있다. 신사옥 이전 이후 지역 주민과 함께하는 상생 활동을 강화하는 모습이다.

소노트리니티그룹은 ESG 경영 실천의 일환으로 지난 18일 서울 강서구 마곡 신사옥 인근에서 '도심 속 플로깅' 활동을 진행했다고 19일 밝혔다.

소노트리니티그룹은 지난 18일 서울 강서구 마곡 신사옥 인근에서 임직원 50명과 함께 '도심 속 플로깅' 환경정화 활동을 진행했다. [사진=소노트리니티그룹 제공]

이날 활동에는 임직원 50여명이 참여했다. 임직원들은 4개 조로 나뉘어 사옥 인근을 비롯해 마곡나루 근린공원, 발산근린공원, 서울식물원 일대 등 7개 구역에서 생활 쓰레기를 수거했다. 활동 과정에서 지역 주민들과 자연스럽게 소통하는 시간도 가졌다.

소노트리니티그룹은 사회복지법인 대명복지재단을 중심으로 전국 소노호텔앤리조트 사업장이 위치한 지역사회에서 아동·청소년 장학금 지원, 미혼모 가정 후원, 취약계층 지원 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

지난 4월 말 이전을 마친 신사옥 '소노트리니티 커먼스'에도 지역 주민이 이용할 수 있는 공용 공간을 조성했다. 유기묘 보호 공간 '퍼라운지'와 플래그십 카페 '플라워플로우' 등을 통해 기업과 지역사회가 함께하는 상생 거점으로 활용한다는 계획이다.

소노트리니티그룹 관계자는 "이번 플로깅 행사는 핵심 가치인 환대 서비스를 지역사회에 전하고자 임직원들이 직접 봉사활동으로 실천한 것"이라며 "앞으로도 지역사회에 공헌하는 활동을 지속하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com