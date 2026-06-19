저축은행중앙회, 금융보안원과 '저축은행 CEO 금융보안 세미나' 개최

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 저축은행중앙회와 금융보안원은 서울 중구 은행회관 뱅커스클럽에서 금융보안 이슈 및 정책동향을 주제로 '저축은행 CEO 금융보안세미나'를 공동 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 세미나는 디지털 금융 신기술 도입 등 변화하는 환경에 맞춰 최신 침해 사례를 공유하고, 저축은행 업권의 정보보안 전략 수립을 지원하기 위해 마련됐다.

저축은행중앙회 오화경 회장은 "금융보안은 기술적인 침해 예방을 넘어 고객과의 신뢰를 지키는 핵심 가치"라며 "보안 강화를 비용이 아닌 미래 투자로 인식하고, 현재 중앙회가 추진 중인 차세대 정보기술(IT) 시스템 구축에서도 정보보안 강화를 최우선 과제로 삼겠다"고 강조했다.

오화경 저축은행중앙회장(왼쪽 다섯 번째)과 박상원 금융보안원장(왼쪽 여섯 번째)이 19일 서울 중구 은행회관에서 열린 '저축은행 CEO 금융보안 세미나'에서 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=저축은행중앙회]

금융보안원 박상원 원장은 "랜섬웨어와 개인정보 유출 등 기존 위협에 더해 최근 고성능 인공지능(AI)를 악용한 지능형 사이버 공격이 급증하고 있다"며 "보안은 금융회사의 생존을 좌우하는 경영과제인 만큼, 최근 신설한 금융AI보안지원센터를 중심으로 저축은행 등 중소 금융회사의 AI 보안 대응 역량을 적극 지원하겠다"고 말했다.

이날 세미나에서는 금융보안원 소속 전문가들이 연사로 나서 주요 현안을 발표했다. 서호진 보안연구부장이 최신 금융보안 정책 동향을 소개한 데 이어, 김기철 침해대응부장이 최근 금융권 보안침해 사례와 대응 방안을 제시했다. 마지막으로 김성웅 AI혁신부장이 금융권의 AI 추진 현황 및 보안 전략을 공유했다.

세미나에 참석한 저축은행 대표이사들은 금융보안 강화 필요성에 공감하며, 향후 각 사의 보안 시스템과 내부통제 체계를 점검하고 임직원의 보안 의식을 제고하는 등 전반적인 보안 수준을 지속적으로 강화해 나가기로 뜻을 모았다.

eoyn2@newspim.com