웰컴저축은행, 정기예금 금리 연 3.6%로 인상

AI 핵심 요약beta
- 웰컴저축은행은 15일 정기예금 금리를 최대 연3.6%로 인상했다
- 정기예금 12개월 이상 24개월 미만에 최대 연3.6% 적용했다
- 웰컴 주거래통장 우대금리 한도를 1억원에서 3억원으로 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴저축은행은 정기예금 상품 금리를 최대 연 3.6%로 인상한다고 15일 밝혔다.
이번 금리 인상에 따라 정기예금은 가입기간 12개월 이상 24개월 미만 기준 최대 연 3.6% 금리가 적용된다. 기존 최대 연 3.3%에서 0.3%포인트 인상된 수준이다.
웰컴저축은행은 고객 혜택을 확대하고 예금 상품 경쟁력을 높이기 위해 이번 금리 인상을 결정했다고 설명했다.
입출금이 자유로운 파킹통장 상품인 '웰컴 주거래통장'의 우대금리 적용 한도도 확대했다. 기존에는 예치금 1억원까지 우대금리가 적용됐지만, 이날부터는 3억원까지 동일한 우대금리를 받을 수 있다.
웰컴 주거래통장은 기본금리 연 0.8%에 우대조건 충족 시 최대 연 3.0% 금리를 제공한다.
웰컴저축은행 관계자는 "고객의 다양한 금융 수요에 맞춰 정기예금 금리 인상과 주거래통장 우대금리 적용 한도 확대를 함께 추진했다"며 "앞으로도 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 금융상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com