웰컴저축은행, 웰컴머니로 적금 납입시 '최대 1만2000머니' 혜택

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴저축은행은 웰컴페이 앱에서 충전해 사용하는 '웰컴머니'로 정기적금을 납입하는 고객에게 최대 1만2000머니 혜택을 제공한다고 26일 밝혔다.

웰컴페이는 웰컴금융그룹의 전자결제서비스 계열사 웰컴페이먼츠가 운영하는 간편결제 앱이다. 웰컴머니는 웰컴페이 앱에서 충전해 사용하는 선불전자지급수단으로, 1머니는 1원에 해당한다. 고객은 웰컴머니를 적금 납입 외에도 카페, 외식, 편의점, 생활, 문화 등 다양한 제휴 브랜드에서 사용 가능하다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴저축은행은 웰컴페이 앱에서 충전해 사용하는 '웰컴머니'로 정기적금을 납입하는 고객에게 최대 1만2000머니 혜택을 제공한다고 26일 밝혔다. [사진=웰컴저축은행] 2026.05.26 yunyun@newspim.com

이번 혜택은 웰컴머니 전용계좌 충전금액의 2%를 웰컴머니로 추가 제공하는 방식으로 운영된다. 고객이 월 20만원을 웰컴머니 전용계좌로 충전하면 1회당 4000머니를 받을 수 있으며, 세 차례 충전 시 최대 1만2000머니 혜택을 받을 수 있다. 충전한 웰컴머니는 적금 납입에 사용하고, 추가 제공된 웰컴머니는 웰컴페이 앱 내 포인트 전환 및 제휴 가맹점 등에서 사용할 수 있다.

대상 상품은 웰컴저축은행의 정기적금 상품인 '웰뱅 워킹 적금'과 '웰뱅하자 정기적금'이다. 두 상품 모두 월 최대 20만원까지 납입할 수 있으며, 상품별 우대조건을 충족하면 금리 혜택을 받을 수 있다.

'웰뱅 워킹 적금'은 걷기 목표와 자동이체 실적에 따라 최고 연 8% 금리를 제공하는 12개월 만기 상품이다. '웰뱅하자 정기적금'은 자동납부와 입출금통장 거래 실적에 따라 최고 연 5.5% 금리를 제공하며, 최대 24개월까지 가입할 수 있다.

이번 이벤트는 12월 31일까지 진행된다. 자세한 내용은 웰컴저축은행의 모바일 뱅킹 앱 또는 웰컴페이 앱에서 확인할 수 있다.

웰컴저축은행 관계자는 "이번 혜택은 고객이 웰컴저축은행 적금 상품의 금리를 누리면서 웰컴머니 추가 제공까지 받을 수 있도록 마련한 것"이라며 "앞으로도 고객의 금융생활에 실질적인 도움이 되는 상품과 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com