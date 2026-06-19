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농협, 광주·부산에 분리 이전? 금융기관 이전 논의 재점화

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  • 6·3지방선거 이후 지자체장들이 금융공공기관 지방이전을 공약하며 하반기 2차 공공기관 이전론이 급부상했다.
  • 금융기관 지방이전은 지역경제 활성화 기대와 달리 서울 금융·정책 네트워크 약화, 업무 효율성 저하 우려가 맞서고 있다.
  • 이전 추진에는 본점 소재지 법 개정과 노조 반발이라는 높은 장벽이 있어 실제 이전까지는 장기전이 불가피하다는 관측이 나온다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6·3 지방선거서 산업은행·기업은행 본사 이전 공약
7월1일 이후 정치권 논의 본격화, 이재명 정부서 검토
법 개정·노조 등 내부 반발에 실제 이전까지 논란 불가피

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 6·3 지방선거가 끝나면서 금융권의 시선이 다시 '2차 공공기관 이전'으로 향하고 있다.

선거 과정에서 기업은행, 한국투자공사(KIC), 농협중앙회 등 주요 금융 공공기관의 지역 이전을 공약으로 내건 광역단체장들이 잇따라 당선되면서 하반기 공공기관 이전 논의가 급물살을 탈 수 있다는 관측이 나오고 있다.

특히 금융권에서는 농협중앙회와 농협경제지주, 농협유통은 본사가 광주전남공동혁신도시, 농협금융지주와 농협은행, 농협손해보험, NH투자증권 본사는 부산 문현혁신도시로 이전할 것이라는 설이 돌고 있다. 농협의 핵심 계열사 본사들을 지역에 분산 배치할 것이라는 것이다.

이번 이전설은 금융 공공기관의 지역 이전을 강력하게 추진하는 정치권의 움직임과 맞물려 주목됐다. 농협금융지주와 농협은행 측은 이에 대해 '사실무근'이라고 답했지만, 해당 정책금융기관들의 불안은 커지고 있는 모습이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성]2026.06.19 dedanhi@newspim.com

지방선거 이후 다시 불붙은 공공기관 이전론

공공기관 이전은 참여정부 시절 혁신도시 정책을 통해 한 차례 대규모로 추진됐다. 하지만 당시에도 금융 공공기관 상당수는 서울과 수도권에 잔류했다. 금융산업 특성상 자본시장, 금융회사, 정부 부처, 해외 투자기관과의 접근성이 중요하다는 이유에서였다.

그러나 이번 지방선거에서는 상당수 금융공공기관 이전이 공약으로 발표됐다. 부산에서는 한국산업은행 이전과 함께 기업은행, 한국투자공사 유치 공약이 등장했고, 충청권과 호남권에서도 금융 관련 공공기관 이전 요구가 잇따랐다.

대구시장 추경호 당선인이 기업은행 본사 이전을 내걸었고, 이원택 전북지사 당선인은 한국투자공사와 농협중앙회 본사 이전을 통해 전주를 금융중심도시로 본격 키우겠다고 밝혔다. 이 같은 약속을 한 지자체장들은 오는 7월 1일부터 취임해 정치권에서 논의가 본격화될 가능성이 크다.

금융기관 이전, 지역경제 파급효과 기대 vs 효율성 저하

지방자치단체들이 금융 공공기관 유치에 적극적인 이유는 경제적 효과 때문이다. 공공기관 이전은 단순히 본사 건물 하나가 이동하는 문제가 아니다. 임직원과 가족의 이주, 협력업체 이전, 지역 소비 증가, 세수 확대 등 다양한 경제효과를 동반한다.

특히 금융 공공기관은 고임금 전문직 비중이 높아 지역경제 활성화 효과가 크다는 평가를 받는다. 지역 정치권은 산업은행과 기업은행,한국투자공사까지 이전할 경우 금융산업의생태계가 수도권 중심에서 지역으로 이동할 수 있다는 희망섞인 관측을 내놓고 있다.

반면 금융권에서는 우려의 목소리도 적지 않다. 금융 공공기관의 업무 특성상 서울 여의도와 광화문에 위치한 금융회사, 금융당국, 국회, 글로벌 투자기관과의 긴밀한 협업이 필수적이라는 이유에서다.

특히 한국투자공사의 경우 해외 국부펀드 및 글로벌 투자은행과의 네트워크가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 기업은행 역시 중소기업 금융정책 수행 과정에서 금융위원회, 금융감독원, 정책금융기관과의 협업 비중이 매우 높다.

정책금융 관계자는 "제조업 공공기관과 달리 금융기관은 정보와 네트워크가 핵심 자산"이라며 "지역 이전이 오히려 업무 효율성을 떨어뜨릴 수 있다는 우려가 있다"고 말했다.

윤석구 한국금융산업노동조합 위원장. [사진=금융노조]

◆ 최대 변수는 내부 반발과 법 개정

그러나 논의가 되고 있는 정책 금융기관의 지방 이전은 내부 반발과 법 개정이라는 장애물을 넘어야 한다. 대표적인 사례가 산업은행이다. 산업은행 이전은 윤석열 정부 당시 대선 공약으로 추진됐지만, 본점을 서울로 명시한 법률 개정이 국회 문턱을 넘지 못하면서 사실상 중단된 바 있다.

기업은행 역시 설립 근거 법률인 '중소기업은행법'에 본점 소재지가 명시돼 있어 이전을 위해서는 국회의 법 개정이 필요할 가능성이 크다. 한국투자공사와 일부 금융 공공기관도 관련 법률과 정관 개정 절차가 뒤따라야 한다.

그러나 법안 통과는 쉽지 않다. 한 상반기 정무위원회 의원실 관계자는 "기업은행을 예로 들면 부산으로 이전하려는 법을 내면 부산 출신 의원들은 찬성하겠지만, 전북, 대전 등 다른 지역 의원들이 찬성하겠나"라며 "어느 지역이어도 통과가 쉽지 않을 것"이라고 밝혔다.

노동조합의 반대 역시 상당한 변수다. 금융 공공기관 노조들은 과거부터 "정치 논리에 따른 이전은 조직 경쟁력을 약화시킬 수 있다"며 반대 입장을 유지해 왔다.

특히 금융기관 종사자 상당수가 수도권에 주거 기반을 두고 있는 만큼 이전 과정에서 직원들의 생활 여건 변화와 인력 이탈 문제도 발생할 수 있다. 실제로 산업은행 이전 논의 과정에서 노조는 법적 대응과 집회 등을 이어갔고, 직원 이탈도 상당했던 것으로 알려졌다. 금융권에서는 기업은행이나 한국투자공사 등 다른 금융 공공기관 역시 이전이 현실화될 경우 유사한 갈등이 반복될 가능성이 높다고 보고 있다.

금융노조도 지난 18일 윤석구 위원장 명의의 성명을 통해 "금융기관 지방 강제 이전은 지방균형발전이 아닌 금융산업 파괴"라고 반대했다.

정치권에서는 결국 금융공공기관 이전에 대해 이재명 정부의 의지에 따라 결정될 것이라고 전망했다. 지역 간 다른 이해와 내부 반발이 있지만 집권 2년차인 이재명 정부가 총력전을 펼친다면 현재 여당이 절대다수인 국회 상황상 통과될 가능성이 있다는 것이다.

2차 공공기관 이전은 단순한 지역 공약을 넘어 국가 균형발전과 금융산업 경쟁력 사이의 균형점을 찾아야 하는 문제가 복합적으로 나타나는 문제다. 지방선거를 계기로 금융공공기관 이전 요구는 더 거세질 전망이지만, 법 개정이라는 높은 문턱과 노조 반발, 업무 효율성 논란 등을 고려하면 실제 이전까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다. 

dedanhi@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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