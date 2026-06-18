IBK기업은행, 사내 AI Agent 경진대회…우수 아이디어 업무혁신 연결

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'AI Day'. 결선 진출 6개팀 발표 시연, 시상

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 18일 AI Agent 경진대회에서 최고의 사례를 선정하고, 우수 아이디어를 업무 혁신으로 연결하기 위한 'AI Day' 행사를 개최했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 18일 AI Agent 경진대회에서 최고의 사례를 선정하고, 우수 아이디어를 업무 혁신으로 연결하기 위한 'AI Day' 행사를 개최했다고 밝혔다. [사진= IBK기업은행]2026.06.18 dedanhi@newspim.com

이번 'AI Day'는 전 직원이 참여하는 AI 혁신 프로그램 'IBK AI 붐업 페스타'의 피날레 행사로, AI Agent 경진대회 결선에 진출한 6개 팀의 발표와 시연, 시상 순으로 진행됐다.

이번 대회에는 총 253개 팀, 731명이 참여했으며, 참가자들은 중소기업 지원 업무와 관련된 과제를 주제로 AI Agent를 기획했다. 이들은 서류심사와 전문가 평가, 현장 평가를 거쳐 최종 순위를 확정했다.

기업은행은 'AI Day'를 계기로 직원들이 현업에서 중소기업 금융 현장의 문제를 발굴하고, AI Agent를 활용한 효율화를 추진할 계획이다. 이를 통해 AI를 모든 직원이 활용하는 업무 혁신 도구로 자리잡게 하겠다고 밝혔다.

기업은행 관계자는 "우수 AI Agent의 업무 적용 가능성을 검토하고 보안, 데이터, 시스템 연계 등을 고려한 후속 고도화를 추진할 예정"이라며 "현장의 아이디어가 실제 서비스로 발전할 수 있도록 지원하고, AI가 자연스럽게 일하는 방식에 스며들 수 있도록 AI 생태계를 구축하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com