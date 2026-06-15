IBK기업은행, 쪽방 주민 폭염 안전 지원 사업에 2억5000만원 지원

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 15일 쪽방 주민 폭염 안전사업 기부를 했다
- 총 2억5000만원을 지원해 냉방기기 구입과 긴급생계비에 쓰기로 했다
- 기업은행은 폭염 취약 계층 지원 등 포용 사회 위한 사회공헌을 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 보건복지부와 사회복지공동모금회가 함께한 '쪽방 주민 폭염 안전 지원 사업'을 위한 기부금 전달식을 15일 시행했다고 밝혔다.
이번 후원은 폭염에 취약한 쪽방촌 주민들의 안전과 건강을 지원하기 위해 이들 기관이 협력하여 추진하는 '민관 협력 사회공헌' 사업이다.
기업은행은 총 2억5000만원을 후원했으며, 이 후원금은 에어컨과 선풍기 등의 냉방기기 구입과 무더위로 경제적 어려움을 겪는 가구의 긴급생계비 지원에 사용될 예정이다.
기업은행 관계자는 "올여름 역대급 폭염이 예상되는 가운데 냉방시설이 부족한 쪽방촌 주민들이 안전하고 건강하게 여름을 보낼 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 소외된 이웃과 함께하는 포용 사회를 만들기 위해 다양한 사회공헌 활동을 지속할 예정"이라고 전했다.
dedanhi@newspim.com