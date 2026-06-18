한국산업은행·무역협회, 아시아 대표 스타트업 페어 'NextRise 2026, Seoul' 개최

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18~19일 540여개 혁신 스타트업 부스 전시

아시아 최대규모 1:1 비즈니스 상담 진행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국산업은행과 한국무역협회는 18일 서울 삼성동 코엑스에서 아시아 대표 스타트업 페어인 'NextRise 2026, Seoul'을 개최했다.

이번 행사에는 벤처기업협회와 한국벤처캐피탈협회가 함께 참여했으며, 올해의 슬로건은 'Shape the Next(다음을 설계하다)'로 정해졌다. 행사에서는 국내외 혁신 스타트업과 글로벌 기업의 부스 전시, 1:1 비즈니스 밋업, 전문가의 키노트 스피치 및 패널토론 등 다양한 프로그램이 진행된다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국산업은행과 한국무역협회는 18일 서울 삼성동 코엑스에서 아시아 대표 스타트업 페어인 'NextRise 2026, Seoul'을 개최했다. [사진=한국산업은행]2026.06.18 dedanhi@newspim.com

부스 전시에는 역대 최대인 540개의 국내외 스타트업이 참여해 AI, Bio, Content, Defence 등 여러 산업의 혁신 제품을 선보일 예정이다. 또한, LG, CJ, 한화에어로스페이스와 같은 글로벌 기업이 운영하는 23개 전시부스에서는 스타트업과의 협력 사례를 공유한다.

특히, 프랑스를 주빈국으로 하여 30개국에서 140여 개의 해외 스타트업이 참가하며, 엔비디아, 아마존웹서비스, 구글 클라우드와 같은 해외 빅테크 기업도 부스 전시를 통해 최신 기술 트렌드를 소개할 계획이다.

아울러 휴머노이드 로봇, AI 드론, STO(토큰증권) 관련 미래 유니콘 기업의 혁신기술을 체험할 수 있는 공간도 마련돼 대중의 관심을 끌 예정이다.

NextRise의 1:1 비즈니스 밋업은 아시아 최대 규모로, 삼성전자, 현대자동차, 엔비디아, 에어버스, IMM인베스트먼트 등 270여 개의 글로벌 기업과 스타트업 1100여 개사가 참여하며, 사전 매칭된 스케줄에 따라 사업 협력 및 투자 상담 미팅이 진행된다.

또한, 전시홀 내 4개의 컨퍼런스 무대에서 AI, Bio, Content, Defence 등 미래 산업의 전문가와 유망 스타트업들이 참여해 키노트 스피치와 패널토론을 진행하며 최신 트렌드와 통찰을 나눌 예정이다.

주요 강연자로는 구글 클라우드의 Stephen Davern(JAPAC Engineering 총괄), 듀크대학교 김정상 석좌교수, 아메리카 탐문의 저자 이병한 작가가 참여해 관련 주제를 다룬다.

이외에도 Unicorn Stage에서는 KDB NextONE 프로그램의 IR 피칭이 예정돼 있고, Innovation Stage에서는 NextRound의 900회 기념 우주항공 스페셜라운드가 개최된다.

오픈이노베이션 콘서트와 창업·취업 설명회도 함께 열려 벤처 생태계의 혁신 성과를 공유하고 현장 이야기를 나눌 예정이다.

개회식에서는 박상진 한국산업은행 회장이 "스타트업의 혁신 아이디어가 대한민국 경제의 새로운 동력이자 원동력"이라며 "AI와 첨단전략 산업에 대한 인사이트를 공유하는 기회를 기대한다"고 밝혔다.

한국금융위원회 권대영 부위원장 역시 "스타트업이 변화하는 시대의 주역이며, 정부가 국민성장펀드를 통해 벤처·혁신 생태계를 지원하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com