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[2026WC] '통한의 패배' 홍명보 감독 "결과 아쉽지만 준비한 것 다 수행했다"

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  • 한국축구대표팀은 19일 멕시코에 0-1로 패해 A조 2위가 됐다
  • 실점은 후반 초반 수비와 골키퍼 충돌 실수에서 나왔고 이후 교체 공격에도 득점에 실패했다
  • 홍명보 감독은 패배를 인정하면서도 선수들의 경기 운영과 준비 과정에는 만족감을 나타냈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 멕시코와의 조별리그 2차전에서 아쉽게 무릎을 꿇었다. 홍 감독은 패배의 아쉬움을 인정하면서도 선수들의 경기력과 준비 과정에 대해서는 높은 평가를 내렸다.

한국은 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전에서 개최국 멕시코에 0-1로 패했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일 열린 멕시코와의 경기에서 전술을 지시하고 있는 홍명보 감독. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

이날 패배로 한국은 1승 1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 자리했다. 멕시코는 2연승(승점 6)으로 조 1위를 확정하며 32강 진출을 조기에 확정했다.

앞서 열린 경기에서 체코와 남아프리카공화국이 1-1로 비기면서 한국은 멕시코를 꺾을 경우 조 1위와 32강 진출을 동시에 확정할 수 있었다. 하지만 뜻하지 않은 실수 한 번이 홍명보호의 계획을 무너뜨렸다.

홍 감독은 이날 체코전과 거의 동일한 선발 명단을 꺼내 들었다. 손흥민(LAFC)을 최전방에 세우고 이강인(PSG), 이재성(마인츠)을 2선에 배치한 3-4-2-1 전형으로 멕시코를 상대했다. 변화는 이태석(아우스트리아 빈) 대신 김문환(대전)을 선발로 기용한 정도였다.

한국은 경기 초반부터 명확한 전략을 들고 나왔다. 멕시코의 강한 전방 압박을 의식해 위험 지역에서 무리하게 짧은 패스를 연결하기보다 안정적으로 공을 처리하며 실수를 줄이는 데 집중했다.

홍 감독은 경기 후 "상대의 압박이 강할 것으로 예상했다"라며 "우리 진영에서 공을 빼앗기면 치명적인 상황이 나올 수 있기 때문에 위험 지역에서 볼을 잃지 않는 데 초점을 맞췄다"라고 설명했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일 열린 멕시코와의 경기에서 왼쪽 윙백으로 출전한 설영우. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

실제로 한국은 전반전 동안 멕시코의 공세를 효과적으로 막아냈다. 중원에서 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄 시티)가 중심을 잡았고, 이강인은 특유의 시야와 패스로 손흥민의 침투를 여러 차례 살려냈다.

전반 17분에는 이강인이 수비 뒷공간으로 정확한 패스를 연결했고 손흥민이 결정적인 기회를 만들기도 했다. 멕시코 역시 한국의 빠른 전환 공격을 의식하며 쉽게 라인을 올리지 못했다.

홍 감독은 전반 종료 후에도 "위험한 시간을 잘 넘겼고 우리가 준비한 부분이 잘 나왔다"라며 만족감을 드러냈다.

하지만 승부는 후반 시작 5분 만에 갈렸다. 후반 5분 멕시코의 측면 크로스를 이기혁(강원)이 헤더로 걷어냈다. 이후 페널티박스 안으로 높게 뜬 공을 김승규(도쿄)가 잡으려 나왔지만 이기혁과 동선이 겹치며 충돌했고, 공이 흘러나왔다.

이를 놓치지 않은 루이스 로모가 침착하게 골문 안으로 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다. 홍 감독은 경기 후 "실점 장면을 아직 자세히 분석하지는 못했다"면서도 "결국 서로 미루는 상황이 되면서 문제가 발생했다. 그 부분이 가장 아쉽다"라고 말했다.

실점 이후 한국은 곧바로 반격에 나섰다. 홍 감독은 손흥민과 이재성을 빼고 황희찬(울버햄프턴)과 오현규(베식타시)를 투입해 공격 속도를 높였다. 이어 양현준(셀틱), 엄지성(스완지 시티)까지 투입하며 측면 돌파를 강화했다.

경기 막판에는 조규성(미트윌란)까지 투입해 제공권 승부를 걸었다. 한국의 공세가 이어지자 멕시코는 오히려 수비 숫자를 늘리며 철저하게 지키기에 들어갔다. 로모를 비롯한 공격 자원을 빼고 사실상 5백 형태로 전환하며 리드를 지키는 데 집중했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일 열린 멕시코와의 경기에서 전술을 지시하고 있는 홍명보 감독. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

한국은 후반 막판 조규성의 헤더 슈팅으로 동점 기회를 만들었지만 멕시코 골키퍼 선방에 막히며 끝내 골문을 열지 못했다.

비록 결과는 패배였지만 홍 감독은 선수들을 향한 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "결과는 아쉽지만 선수들은 준비한 것을 잘 수행했다"라며 "몇몇 장면에서는 부족한 부분도 있었지만 전체적으로는 나쁘지 않은 경기였다"라고 평가했다.

또 "하이드레이션 브레이크 때도 선수들에게 흥분하지 말고 하던 대로 하자고 이야기했다"라며 "선수들이 끝까지 평정심을 유지하며 경기를 운영했다"라고 말했다.

이제 시선은 조별리그 최종전인 남아프리카공화국전으로 향한다. 한국은 승점 3으로 여전히 32강 진출 가능성이 높지만, 마지막 경기 결과에 따라 운명이 결정된다.

홍 감독은 "오늘 남아공과 체코 경기를 봤다"라며 "상대의 결장 선수나 전력 누수에 신경 쓰는 것은 오히려 우리 정신력을 흐트러뜨릴 수 있다"라고 강조했다.

이어 "남아공은 스피드가 좋고 강점이 많은 팀"이라며 "상대를 분석하는 것도 중요하지만 무엇보다 우리가 더 철저하게 준비해야 한다"라고 말했다.

wcn05002@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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