[2026WC] '통한의 패배' 홍명보 감독 "결과 아쉽지만 준비한 것 다 수행했다"

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 멕시코와의 조별리그 2차전에서 아쉽게 무릎을 꿇었다. 홍 감독은 패배의 아쉬움을 인정하면서도 선수들의 경기력과 준비 과정에 대해서는 높은 평가를 내렸다.

한국은 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전에서 개최국 멕시코에 0-1로 패했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일 열린 멕시코와의 경기에서 전술을 지시하고 있는 홍명보 감독. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

이날 패배로 한국은 1승 1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 자리했다. 멕시코는 2연승(승점 6)으로 조 1위를 확정하며 32강 진출을 조기에 확정했다.

앞서 열린 경기에서 체코와 남아프리카공화국이 1-1로 비기면서 한국은 멕시코를 꺾을 경우 조 1위와 32강 진출을 동시에 확정할 수 있었다. 하지만 뜻하지 않은 실수 한 번이 홍명보호의 계획을 무너뜨렸다.

홍 감독은 이날 체코전과 거의 동일한 선발 명단을 꺼내 들었다. 손흥민(LAFC)을 최전방에 세우고 이강인(PSG), 이재성(마인츠)을 2선에 배치한 3-4-2-1 전형으로 멕시코를 상대했다. 변화는 이태석(아우스트리아 빈) 대신 김문환(대전)을 선발로 기용한 정도였다.

한국은 경기 초반부터 명확한 전략을 들고 나왔다. 멕시코의 강한 전방 압박을 의식해 위험 지역에서 무리하게 짧은 패스를 연결하기보다 안정적으로 공을 처리하며 실수를 줄이는 데 집중했다.

홍 감독은 경기 후 "상대의 압박이 강할 것으로 예상했다"라며 "우리 진영에서 공을 빼앗기면 치명적인 상황이 나올 수 있기 때문에 위험 지역에서 볼을 잃지 않는 데 초점을 맞췄다"라고 설명했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일 열린 멕시코와의 경기에서 왼쪽 윙백으로 출전한 설영우. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

실제로 한국은 전반전 동안 멕시코의 공세를 효과적으로 막아냈다. 중원에서 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄 시티)가 중심을 잡았고, 이강인은 특유의 시야와 패스로 손흥민의 침투를 여러 차례 살려냈다.

전반 17분에는 이강인이 수비 뒷공간으로 정확한 패스를 연결했고 손흥민이 결정적인 기회를 만들기도 했다. 멕시코 역시 한국의 빠른 전환 공격을 의식하며 쉽게 라인을 올리지 못했다.

홍 감독은 전반 종료 후에도 "위험한 시간을 잘 넘겼고 우리가 준비한 부분이 잘 나왔다"라며 만족감을 드러냈다.

하지만 승부는 후반 시작 5분 만에 갈렸다. 후반 5분 멕시코의 측면 크로스를 이기혁(강원)이 헤더로 걷어냈다. 이후 페널티박스 안으로 높게 뜬 공을 김승규(도쿄)가 잡으려 나왔지만 이기혁과 동선이 겹치며 충돌했고, 공이 흘러나왔다.

이를 놓치지 않은 루이스 로모가 침착하게 골문 안으로 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다. 홍 감독은 경기 후 "실점 장면을 아직 자세히 분석하지는 못했다"면서도 "결국 서로 미루는 상황이 되면서 문제가 발생했다. 그 부분이 가장 아쉽다"라고 말했다.

실점 이후 한국은 곧바로 반격에 나섰다. 홍 감독은 손흥민과 이재성을 빼고 황희찬(울버햄프턴)과 오현규(베식타시)를 투입해 공격 속도를 높였다. 이어 양현준(셀틱), 엄지성(스완지 시티)까지 투입하며 측면 돌파를 강화했다.

경기 막판에는 조규성(미트윌란)까지 투입해 제공권 승부를 걸었다. 한국의 공세가 이어지자 멕시코는 오히려 수비 숫자를 늘리며 철저하게 지키기에 들어갔다. 로모를 비롯한 공격 자원을 빼고 사실상 5백 형태로 전환하며 리드를 지키는 데 집중했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 19일 열린 멕시코와의 경기에서 전술을 지시하고 있는 홍명보 감독. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

한국은 후반 막판 조규성의 헤더 슈팅으로 동점 기회를 만들었지만 멕시코 골키퍼 선방에 막히며 끝내 골문을 열지 못했다.

비록 결과는 패배였지만 홍 감독은 선수들을 향한 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "결과는 아쉽지만 선수들은 준비한 것을 잘 수행했다"라며 "몇몇 장면에서는 부족한 부분도 있었지만 전체적으로는 나쁘지 않은 경기였다"라고 평가했다.

또 "하이드레이션 브레이크 때도 선수들에게 흥분하지 말고 하던 대로 하자고 이야기했다"라며 "선수들이 끝까지 평정심을 유지하며 경기를 운영했다"라고 말했다.

이제 시선은 조별리그 최종전인 남아프리카공화국전으로 향한다. 한국은 승점 3으로 여전히 32강 진출 가능성이 높지만, 마지막 경기 결과에 따라 운명이 결정된다.

홍 감독은 "오늘 남아공과 체코 경기를 봤다"라며 "상대의 결장 선수나 전력 누수에 신경 쓰는 것은 오히려 우리 정신력을 흐트러뜨릴 수 있다"라고 강조했다.

이어 "남아공은 스피드가 좋고 강점이 많은 팀"이라며 "상대를 분석하는 것도 중요하지만 무엇보다 우리가 더 철저하게 준비해야 한다"라고 말했다.

wcn05002@newspim.com