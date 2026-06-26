금요일·음력 5월 12일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 26일(금요일·음력 5월 12일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 하늘을 높이 높이 날아오르겠다.
72년생 : 대단히 기분 좋은 일이 생기겠다.
84년생 : 꿈꾸던 희망이 이루어지겠다.
96년생 : 또 다른 기준점을 마련할 수 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 머뭇거리지 말고 밀고 가는 것이 좋겠다.
73년생 : 에둘러 가는 것이 좋겠다.
85년생 : 용서해 주면 들어오는 것이 크겠다.
97년생 : 겸손이 최고의 미덕이 되겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 발밤발밤 조신하는 자세가 필요하겠다.
74년생 : 말과 행동을 조심해야 하겠다.
86년생 : 기대보다 더 좋은 결과가 있겠다.
98년생 : 해묵은 문제가 불거져 나올 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 초심으로 돌아가는 것이 좋겠다.
75년생 : 산첩첩 물첩첩의 난관에 봉착하겠다.
87년생 : 정면 돌파를 하는 것이 최선의 방책이겠다.
99년생 : 믿고 준비한 대로 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 돌다리도 두드리고 가야 하겠다.
76년생 : 생각보다 훨씬 좋은 결과가 주어지겠다.
88년생 : 주변으로부터 따가운 눈총을 받을 수 있겠다.
00년생 : 비통스러운 일을 당할 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 작은 손해가 큰 손해로 이어질 수 있겠다.
77년생 : 주위로부터 부러움을 산다.
89년생 : 공공부문에서 좋은 소식이 있겠다.
01년생 : 구두 벗어주고 운동화 얻는 일이겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 성실하게 준비하고 또 준비하는 것이 정답이겠다.
78년생 : 요행을 바라다가는 큰 코 다칠 수 있겠다.
90년생 : 간절하면 일이 성사될 수 있겠다.
02년생 : 갔다가는 오고, 왔다가는 가는 모습이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 더 큰 이익 발생하겠다.
79년생 : 이보다 더 좋은 기회는 없겠다.
91년생 : 필사즉생 필생즉사 마음이 필요하겠다.
03년생 : 끝없는 시련을 딛고 결국 성공하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 돈복, 재물복이 몰려오겠다.
80년생 : 원하는 바가 이루어지겠다.
92년생 : 원하는 대로 일이 풀려가겠다.
04년생 : 생각하지 못한 큰돈이 들어오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 인연으로부터 도움을 받겠다.
81년생 : 곳간이 가득 차겠다.
93년생 : 소망하던 일이 이루어지겠다.
05년생 : 원했던 곳으로 자연스럽게 가겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 어렵던 일이 술술 풀려나간다.
82년생 : 막혔던 것들이 모두 뚫어지겠다.
94년생 : 더 이상 망설이면 안 되겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 주변의 평가가 매우 좋겠다.
83년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
95년생 : 매사 신중해야 재난이 없겠다.