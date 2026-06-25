목요일·음력 5월 11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 25일(목요일·음력 5월 11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 맑음과 혼돈이 교차할 수 있겠다.
72년생 : 결과도 좋고, 내용도 좋겠다.
84년생 : 높은 기관으로부터 큰 신뢰를 얻겠다.
96년생 : 오해 받을 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 새로운 희망을 볼 수 있겠다.
73년생 : 좋은 생각을 가져야 일이 좋게 풀리겠다.
85년생 : 할 수 있는 것은 다해야 하겠다.
97년생 : 좋은 사람을 만나 사랑하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 하는 일마다 잘 풀려나가겠다.
74년생 : 노력한 만큼 좋은 결과가 있겠다.
86년생 : 꼭 필요한 사람을 만나겠다.
98년생 : 다시 도전하면 성사되겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 여기에서 멈추면 안 되겠다.
75년생 : 도전하는 것만이 성공을 보장하겠다.
87년생 : 처음으로 돌아가면 좋겠다.
99년생 : 뜻을 가져야 일이 풀려나겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 다시 한 번 생각하는 것이 좋겠다.
76년생 : 조급하면 낭패를 당할 수 있겠다.
88년생 : 사랑하는 사람을 만난다.
00년생 : 버티는 것이 아니라 치고 나가야 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 앞장서 모범을 보여야 성사되겠다.
77년생 : 주변으로부터 도움을 받겠다.
89년생 : 여기서 밀리면 계속 밀리겠다.
01년생 : 쉽게 생각하고 다가가는 것이 좋다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 어렵던 문제들이 풀려나가기 시작하겠다.
78년생 : 돈 걱정을 하지 않아도 되겠다.
90년생 : 배가 부르니 노래가 절로 나오겠다.
02년생 : 진실을 알 수 없는 혼돈이 오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 다시 한 번 도전할 기회가 생기겠다.
79년생 : 다시없는 좋은 기회가 오겠다.
91년생 : 잊어버린 사랑이 찾아오겠다.
03년생 : 어려운 상황이 지속될 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 마음 아픈 일을 당하겠다.
80년생 : 명품을 만드는 일은 작은 것부터 시작이겠다.
92년생 : 측근을 조심하는 것이 좋다.
04년생 : 힘이 드는 일이 없어지고, 좋은 일만 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 간절하게 소망하는 일이 성취되겠다.
81년생 : 돈이 모이고 사람이 모이겠다.
93년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
05년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 받을 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 꿈꾸던 일이 현실이 되겠다.
82년생 : 여유 있게 접근하는 것이 좋겠다.
94년생 : 새로운 인연을 맺는다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 창창한 미래가 보장되겠다.
83년생 : 사업이 크게 번창하겠다.
95년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.