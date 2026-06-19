美 의원들, 베선트에 "中 위안화 절하 G7 공조로 압박하라"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 상원의원 2명이 18일(현지시간) 스콧 베선트 재무장관에게 서한을 보내 중국의 위안화 인위적 절하 문제를 주요 7개국(G7)과 공조해 압박할 것을 촉구했다고 블룸버그통신이 보도했다.

상원 은행위원회 민주당 간사인 엘리자베스 워런(매사추세츠)과 위원장인 공화당의 릭 스콧 플로리다 상원의원(사우스캐롤라이나)은 서한에서 "G7 동맹국들도 중국 통화 문제에 대한 우려를 공유하고 있으며 정상회의 이후가 통합된 대응을 조율할 기회"라며 "중국이 시장 주도의 위안화 절상을 허용하고 환율 정책의 완전한 투명성을 보장하도록 압박해야 한다"고 밝혔다.

스콧 베선트 미 재무장관. [사진=로이터 뉴스핌]

두 의원은 중국 위안화가 경제적 기초 대비 저평가돼 있다는 여러 분석을 인용하며 위안화가 4년간 달러 대비 거의 변동이 없는 가운데 중국이 대규모 무역흑자를 이어가는 동안 유로 대비로는 약 9% 절하됐다고 지적했다.

또 "인위적으로 저평가된 통화는 수입 비용에 대한 숨겨진 보조금 역할을 하는 동시에 미국 수출을 더 비싸게 만든다"며 "이런 환율 조작이 미국 노동자들에게 미치는 영향은 임박했다"고 경고했다.

두 의원은 베선트 장관에게 재무부 차기 반기별 환율 보고서에서 중국을 환율 조작국으로 재지정하는 방안도 검토해줄 것을 요청했다. 지난 1월 발표된 가장 최근 보고서는 중국 위안화가 "상당히 저평가됐다"고 밝히면서도 조작국으로 지정하지는 않았다. 해당 보고서는 중국의 환율 조작 투명성 부재에 대한 기존 비판도 반복했다.

두 의원은 G7 공동성명에서 중국에 시장 주도의 절상과 환율 정책 투명성을 요구하는 것이 무역 및 기타 수단을 통한 중국 견제를 위한 협력의 첫걸음이 될 수 있다고 밝혔다. 이번 주 프랑스에서 열린 G7 정상회담에서 정상들은 글로벌 불균형과 "비시장적 정책과 관행"에 우려를 표명했으나 중국을 특정하지는 않았다.

도널드 트럼프 대통령은 오랫동안 중국의 불공정 환율 정책을 비판해왔으며 1기 행정부에서는 중국을 환율 조작국으로 잠시 지정한 바 있다. 그러나 현 행정부에서는 환율 문제가 양자 무역 협상의 핵심 의제가 되지는 않았다.

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