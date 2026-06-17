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미국, 딥시크·CXMT 등 中 기업 블랙리스트 등재 보류

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 17일 중국 IT기업 100여곳의 블랙리스트 등재를 일단 보류했다.
  • 딥시크·CXMT 등은 군 지원·안보 우려로 이미 지정됐으나 상무부가 최종 발표를 미루고 있다.
  • 미국은 협상 국면을 고려해 제재 시점을 조정했으며 상황 따라 언제든 등재 가능하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 미국이 중국과의 긴장 고조를 회피하기 위해 중국의 IT 기업 100여 곳을 블랙리스트에 추가하는 것을 보류한 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 중국의 AI 기업인 딥시크와 메모리 반도체 업체인 CXMT를 비롯한 100여 개의 중국 기업을 무역 블랙리스트에 등재하는 절차를 잠정 중단했다고 로이터통신이 정통한 소식통을 인용해 17일 전했다.

미국 정부 부처 간 심의 위원회는 지난해 이들 기업을 상무부 블랙리스트에 추가하는 방안을 승인했다. 블랙리스트에 추가되면 미국 기업이 이들 기업에 제품, 소프트웨어, 기술을 수출할 때 정부로부터 사전에 특별 허가를 받아야 한다.

미국 상무부는 언제라도 이들 업체를 블랙리스트에 등재할 수 있지만 최종 발표를 미루고 있는 셈이다.

미국 국무부 고위 관계자는 딥시크가 중국군과 정보 기관의 활동을 지원해 왔다고 주장했다. 또한 딥시크가 동남아시아 페이퍼 컴퍼니를 통해 미국의 AI 반도체를 확보하려고 했다고도 강조했었다.

CXMT는 조 바이든 행정부 시절 '중국 군사 기업'으로 지정됐다. 미국 상무부는 1년 전부터 CXMT의 블랙리스트 등재를 검토해 왔다.

중국 기업들의 블랙리스트 등재 보류에 대해 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 직접적인 언급을 내놓고 있지 않다.

미국 상무부가 100여 개 기업에 대해 블랙리스트 등재를 포기한 것은 아닌 것으로 해석된다. 보류했을 뿐 언제든지 상황 변화에 따라 이들 기업을 블랙리스트에 등재할 수 있는 상황이다.

미국은 중국과 무역 협상을 지속하고 있으며, 미국은 반도체 등 첨단 기술 공급망을 무기로 중국을 압박하고 있고, 중국은 희토류 수출 제한으로 맞서고 있다.

중국의 DRAM 업체인 CXMT 본사 전경 [사진=CXMT]

ys1744@newspim.com

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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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