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"트럼프 정부, 中 연계 韓 통신사 접근 발견 후 앤스로픽 신뢰 무너져" WP

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  • 미국 행정부가 15일 앤스로픽 미토스5·페이블5에 대한 수출통제와 한국 통신사 제재 검토에 착수했다.
  • 중국 연계 의심 한국 통신사가 우선 접근 명단에 포함된 데다 앤디 재시 CEO의 '탈옥' 우려 제기로 미토스가 출시 3일 만에 회수됐다.
  • 이번 조치는 트럼프 행정부가 국가안보 권한으로 선도 AI 모델을 직접 회수한 첫 사례로, 미토스 수령자 파악과 보호장치 강화 후 제재를 풀 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 정부가 앤스로픽의 최상위 인공지능(AI) 모델 '미토스(Mythos) 5'와 '페이블(Fable) 5'에 대한 외국 접속을 차단하는 수출통제를 발표한 가운데 백악관이 앤스로픽이 제출한 접근 권한 부여 명단에서 중국과 연계된 것으로 의심되는 한국 통신사를 발견한 뒤 제재 검토를 시작했다고 워싱턴포스트(WP)가 백악관 관리 2명을 인용해 15일(현지시간) 보도했다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

WP에 따르면 앤스로픽은 제재 발표 몇 주 전 신모델 미토스5에 우선 접근권을 부여할 111개 기관 명단을 행정부에 제출했고 행정부는 이를 승인했다. 그러나 이후 앤스로픽은 명단이 늘어나 약 50개 기관이 이미 추가로 접근권을 받았다고 공개했다. 행정부 고위 관리들은 이 시점부터 수출통제를 통한 기술 회수 방안을 검토하기 시작했다. 이미 취약했던 앤스로픽에 대한 신뢰가 무너지기 시작한 것이다.

특히 결정적 계기는 앤스로픽이 제출한 명단에 중국과 연계가 의심되는 한국 통신사가 포함돼 있었다는 점이었다고 WP는 정부 관계자를 인용해 전했다. 앤스로픽 측 관계자는 회사가 해당 기업의 접근권을 즉시 취소했다고 밝히면서도 "그들(행정부)이 접근 권한을 너무 광범위하게 확대했다고 본 것"이라고 말했다. WP는 문제가 된 한국 통신사를 특정하지는 않았다.

국방부·중앙정보국(CIA)·국가안보국(NSA) 관리들은 수출통제 시행을 강하게 주장했고 다른 관리들은 신중론을 펼쳤다. 그러나 지난 11일 앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)가 행정부에 미토스의 '탈옥' 우려를 행정부에 알리면서 상황이 결정적으로 바뀌었다.

행정부는 일련의 실책이 누적됐다고 판단하고 트럼프 대통령에게 수출통제 승인을 요청했으며 결국 해당 모델은 정식 출시 후 단 3일 만에 회수됐다. 

이번 사태는 트럼프 행정부가 그동안 AI 산업에 대해 가벼운 규제 접근을 취해온 것과는 결을 달리하는 것으로, 국가안보 권한을 동원해 미국 선도 AI 기업의 주력 제품을 강제로 철수시킨 것은 정부가 첨단 AI 모델의 개발·배포에 직접 개입할 수 있다는 새로운 선례가 될 수 있다는 평가가 나온다.

한 관리는 행정부가 앤스로픽이 미토스 수령자 전체를 완전히 파악하고 페이블 탈옥 방지 보호 장치를 강화했다고 확신하는 즉시 제재를 해제할 방침이며 다른 앤스로픽 제품이나 다른 AI 기업을 상대로 추가 조치를 취할 계획은 없다고 알렸다.

wonjc6@newspim.com

 

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