아이들 선공개곡 '크로우', 유튜브 인기 급상승 음악 1위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 큐브엔터 그룹 아이들의 '크로우(Crow)'가 나흘째 국내외 차트에서 두각을 드러내고 있다.

18일 소속사 큐브엔터테인먼트에 따르면 아이들의 미니 9집 '위 메이드(We made)'의 선공개곡 '크로우'는 이날 기준 한국 유튜브 인기 급상승 음악 1위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아이들. [사진=큐브엔터테인먼트] 2026.06.18 alice09@newspim.com

또한 일간 쇼츠 인기곡 4위, 데일리 차트 7위에 오르며 저력을 과시했다. 뿐만 아니라 아이튠즈 톱 송 페루 차트 1위를 비롯해 싱가포르, 홍콩 차트서 상위권에 안착했다.

이어 덴마크, 인도네시아, 프랑스, 일본 차트에 랭크인됐다. 이외에도 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직에서는 발매 직후 디지털앨범 베스트셀러 싱글 일간 차트 1위에 오른 뒤 꾸준히 상위권을 차지하고 있다.

프랑스 음원 서비스 플랫폼 디저(Deezer)의 탑 송 스페인 차트도 첫 진입하며 글로벌 영향력을 한층 더 확장하고 있다.

'크로우'의 뮤직비디오도 뜨거운 화제성을 유지하고 있다. 뮤직비디오는 국내 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트 2위, 트렌딩 월드와이드 차트 한국을 포함해 타이베이, 싱가포르, 홍콩, 핀란드, 노르웨이, 말레이시아, 스웨덴 등에서 상승 곡선을 그리며 높은 관심을 증명했다.

열기를 이어 지난 17일 아이들은 선공개곡의 퍼포먼스 비디오를 공개했다. 소연을 시작으로 우기, 슈화의 페어 안무와 미연, 민니의 보컬과 랩이 인상적인 영상으로, 까마귀 날갯짓을 연상시키는 멤버들의 단체 안무로 엔딩을 장식해 '퍼포먼스 맛집' 면모를 제대로 보여줬다.

아이들은 지난 15일 선공개곡 '크로우'를 공개했으며, 오는 7월 6일 미니 9집을 발매한다.

alice09@newspim.com