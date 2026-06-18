엔씨, TL '닉스' 업데이트 기념 OST 'The Frozen Divide' 공개

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23일 업데이트 예정인 신규 지역 배경 26곡 수록

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 MMORPG '쓰론 앤 리버티(TL)'의 신규 지역 업데이트를 앞두고 여섯 번째 공식 사운드트랙 'The Frozen Divide'를 18일 공개했다.

'The Frozen Divide'는 신규 지역 '닉스'를 배경으로 한 26곡이 수록된 앨범이다. 닉스는 TL 지역 중 가장 큰 규모로 23일 업데이트될 예정이다.

엔씨가 MMORPG '쓰론 앤 리버티(TL)'의 신규 지역 업데이트를 앞두고 여섯 번째 공식 사운드트랙 'The Frozen Divide'를 18일 공개했다. [사진= 엔씨]

타이틀곡 'Your Star'는 TL의 메인 세계관 '별을 품은 아이들'의 여정을 담았다. 보컬리스트 김예찬이 가창했으며 스트링팀 RB-INJ가 연주에 참여했다.

앨범 제작에는 NCSOUND를 중심으로 국내외 음악가들이 참여했다. 작곡은 NCSOUND, 아폴론 드 모우라, 세르게이 아즈벨, 마티아 투르초 등이 맡았고 싱크론 스테이지 오케스트라, 악소 알버니아 오케스트라, 사울리우스 페트레이키스 월드 오케스트라 등 여러 오케스트라가 연주에 참여했다. 성우 김보나도 가창에 참여했다.

앨범은 멜론, 지니, 스포티파이, 유튜브 뮤직 등 국내외 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

origin@newspim.com