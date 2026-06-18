프랭클린템플턴 "대형 기업 IPO, 지수 구성 방식에 과제 제시"

밸류에이션 아닌 유동주식수가 지수 편입 비중 결정

러셀1000 내 스페이스X 비중 0.11% 불과

"무엇에 투자하고 있는지 아는 것이 매우 중요"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 글로벌 자산운용사 프랭클린템플턴은 18일 "대형 기업들의 잇따른 기업공개(IPO)가 전통적인 지수 구성 방식에 새로운 과제를 제시하고 있다"며 "단순히 IPO 뉴스나 표면적인 기업가치에만 주목할 것이 아니라, 보유 자산의 실질적인 익스포저(리스크 노출)를 정확히 이해해야 한다"고 밝혔다.

프랭클린템플턴은 보고서를 통해 과거에는 기업의 성장이 주로 상장 시장에서 이루어졌으나 최근에는 그 무대가 비상장 사모 시장으로 옮겨가는 경향이 뚜렷해지고 있다고 짚었다. 이에 따라 상장 시점에 이미 성숙 단계에 접어든 기업들이 증가하고 있다는 설명이다.

디나 팅(Dina Ting) 프랭클린템플턴 ETF본부 글로벌 인덱스 포트폴리오 총괄. [사진=프랭클린템플턴]

이러한 변화는 전통적인 지수 구성 방식에 새로운 과제를 안겨주고 있다. 스페이스X, 오픈AI, 앤트로픽 등의 상장이 가시화되면서 지수 산출 기관들 사이에서 대형 IPO 기업을 주요 벤치마크 지수에 얼마나 신속하게 편입해야 할지를 두고 논의가 본격화됐다.

FTSE 러셀(FTSE Russell)과 나스닥(Nasdaq) 등 일부 기관은 차세대 대형 상장기업을 자사 벤치마크에 신속하게 반영하는 반면, S&P 다우존스 지수(S&P Dow Jones Indices) 등은 기존의 신중한 지수 편입 자격 및 기준을 유지하고 있다. 보고서는 이처럼 다양한 접근법에 대해 "지수의 트렌드 반영과 안정성 및 유동성 확보 사이의 균형을 보여주는 건전한 신호"라고 평가했다.

보고서는 명목 기업가치(헤드라인 밸류에이션)와 실제 지수에 편입되는 비중은 전혀 다르다는 점을 강조했다. 대부분의 주요 주가지수는 공모 시장에서 실제로 거래 가능한 주식만을 고려하는 '유동주식수 조정 시가총액' 방식을 기반으로 하기 때문이다.

FTSE 러셀이 스페이스X의 상장을 앞두고 실시한 자체 분석에 따르면 스페이스X의 전체 시가총액은 1조5000억 달러에 달했지만 실제 거래 가능한 유동 시가총액은 약 700억 달러 수준에 불과한 것으로 추산됐다. 이를 바탕으로 산출된 스페이스X의 러셀1000(Russell 1000) 지수 내 예상 비중은 0.11%, FTSE GEIS 선진국 지수(FTSE GEIS All-World Developed Index) 내 비중은 0.08%에 그칠 것으로 전망됐다.

동시에 보고서는 신규 상장사의 지수 내 초기 비중 추정치가 고정된 값이 아니라고 설명했다. 기업이 언론의 스포트라이트를 받으며 등장하더라도 지수 내에서는 상대적으로 작은 비중으로 출발할 수 있다는 것이다. 다만 창업자나 임직원, 초기 투자자 등이 상장 직후 주식을 즉시 매도하지 못하도록 제한하는 보호예수(lockup) 조치가 해제되면 더 많은 주식이 공모 시장에 유입돼 기업의 지수 내 비중이 점차 확대될 수 있다고 덧붙였다.

또한 인공지능(AI), 우주항공, 클라우드 인프라 등의 사업을 영위하는 기업들의 상장이 이어진다고 해서 지수 전체가 곧바로 성장주 중심으로 재편되는 것은 아니라고 선을 그었다. 지수 산정 방식은 대중의 인식보다 훨씬 더 세밀한 기준을 따른다는 설명이다.

보고서는 지수 투자가 헤드라인이 아닌 정해진 규칙에 기초한다고 설명했다. 특정 기업이 얼마나 혁신적으로 보이는가를 근거로 기업 스타일을 분류하는 것이 아니라 밸류에이션과 실적, 성장성 지표, 산업 분류 등 구체적인 특성을 종합해 평가한다는 의미다.

디나 팅(Dina Ting) 프랭클린템플턴 ETF본부 글로벌 인덱스 포트폴리오 총괄은 "사모 시장에서 충분히 성장한 기업들의 상장이 이어짐에 따라 기존의 기업 스타일을 분류하는 체계도 변화의 기로에 섰다"고 말했다.

그는 "잇따른 대형 IPO를 앞둔 시점에서 '자신이 무엇에 투자하고 있는지 명확히 아는 것(know what you own)'이 매우 중요해졌다"며 "투자자들은 대형 기업들이 앞으로 벤치마크 지수 익스포저를 어떻게 재편해 나갈지에 주목해야 한다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com