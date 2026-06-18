이장섭 청주시장 당선인, 재난·안전 현장 점검…"스마트 대응체계 구축"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 재난·안전 관련 주요 시설과 사업 현장을 잇달아 찾아 시민 안전 강화 의지를 드러냈다.

18일 이장섭 청주시장 당선인 측에 따르면 이 당선인은 청주시 CCTV통합관제센터와가락지구 자연재해위험개선지구 정비사업 현장 등을 방문해 운영 실태와 공정 상황을 점검했다.

18일 이장섭 청주시장 당선인이 민원콜센터를 방문해 직원들을 격려하고 있다. [사진=청주시] 2026.06.18 baek3413@newspim.com

그는 먼저 CCTV통합관제센터에서 관제센터 운영 현황과 주요 성과를 보고받고 시민 생활 안전을 높일 방안을 논의했다. 이어 재난과 범죄 등 비상 상황에 신속하게 대응할 수 있는 스마트 안전관리 체계의 필요성을 강조했다.

24시간 관제를 통해 시민의 생명과 안전을 지키는 직원들의 노고도 치하했다. 이어 가락지구 자연재해위험개선지구 정비사업 현장에서는 주요 공정의 추진 상황과 침수 피해 예방 대책을 살폈다.

오산리 일대의 내수배제 불량 해소와 하천 유실, 농경지 침수 피해를 막기 위한 재해예방시설 확충 계획도 중점적으로 점검했다.

이 당선인은 "재난은 예측하고 대비할 수 있을 때 피해를 최소화할 수 있다"며 "AI와 첨단기술을 활용한 스마트 재난대응체계를 구축해 오송 참사와 같은 비극이 반복되지 않도록 하겠다"고 강조했다. 그는 또 "시민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 청주를 만들겠다"고 말했다.

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