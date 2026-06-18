이수스페셜티케미컬, 황화리튬 양산 플랜트 조기 준공

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이수스페셜티케미컬이 전고체 배터리 핵심 소재인 황화리튬(Li₂S) 상업화 플랜트를 당초 계획보다 앞당겨 준공했다고 18일 밝혔다.

회사는 지난해 8월 착공한 플랜트를 조기에 완성함으로써 황화리튬의 상업 생산 체계를 갖추게 됐다. 향후 시운전을 거쳐 설비 안전성을 점검한 뒤 본격적인 상업 생산에 들어갈 예정이다.

회사에 따르면 이번 플랜트는 초기 연산 150톤 규모로 설계됐으며, 향후 시장 수요에 따라 최대 500톤까지 확장할 수 있도록 구축됐다. 전고체 배터리 시장 성장에 맞춰 투자 부담은 단계적으로 관리하면서도 수요 본격화 시 생산 능력을 신속하게 늘리기 위한 전략이다.

이수스페셜티케미컬 로고. [사진=이수스페셜티케미컬]

상업화 플랜트에는 연속식 공법과 자동화 설비를 적용해 대량 생산 체계로의 전환을 추진 중이다. 이를 통해 생산 효율성과 품질 균일성을 높이고 고객사 요구 수준에 대응할 수 있는 안정적인 공급 역량을 확보한다는 방침이다.

전고체 배터리는 아직 상용화 초기 단계지만, 중국과 국내 주요 배터리·완성차 업체들이 개발 및 양산 로드맵을 구체화하면서 관련 소재에 대한 관심이 높아지고 있다. 전기차뿐 아니라 로봇, 도심항공교통(UAM), 선박, 에너지저장장치(ESS) 등으로 적용 가능성이 확대되면서 황화물계 고체 전해질의 핵심 원료인 황화리튬의 품질 안정성과 공급 역량이 주요 경쟁력으로 부각되고 있다.

이수스페셜티케미컬 관계자는 "조기 준공을 통해 황화리튬 상업 생산을 위한 기반 구축을 마쳤다"며 "시운전과 품질 안정화 과정을 거쳐 고객사 수요에 대응할 수 있는 생산 체제를 확보하고 황화리튬 선도기업으로서의 지위를 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com