강원에너지, 니덱과 데이터센터 액체냉각 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 강원에너지가 일본의 글로벌 모터 기업 니덱(NIDEC)과 AI 데이터센터용 액체냉각 시스템 사업에서 협력하기로 했다. 강원에너지는 니덱과 데이터센터용 CDU(냉각수 분배장치) 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

양사는 올해 초부터 데이터센터 액체냉각 시장 대응 방안을 논의해왔다. 이번 협약을 통해 강원에너지는 CDU의 설치, 시운전, 유지보수 등 AI 데이터센터 현장 기반 업무 전반에 대한 협력을 구체화할 예정이다. 현재 특정 고객이나 프로젝트는 확정되지 않았으며, 향후 개별 프로젝트는 고객 및 니덱과의 본 계약 체결에 따라 진행될 계획이다.

회사에 따르면 니덱은 소형 정밀모터부터 산업용 대형 모터까지 폭넓은 제품군을 보유한 세계 최대 규모의 종합 모터 제조사다. 최근 AI 데이터센터 확산에 따른 서버 냉각 수요 증가에 대응해 CDU 등 액체냉각 솔루션 관련 제품과 기술 개발을 추진 중이다. 강원에너지는 기존의 EPC(설계·조달·시공) 기능을 활용해 니덱의 수냉사업 CDU 설치와 보전, 24시간 서비스 및 기술 지원 체제를 구축해왔다.

Nidec 다나카 유지 본부장, 강원에너지 신진용 대표이사. [사진=강원에너지]

CDU는 고성능 서버에서 발생하는 열을 액체 냉각 방식으로 제어하는 핵심 장비다. AI, 고성능컴퓨팅(HPC), 클라우드 데이터센터 확산으로 기존 공랭식 냉각을 보완하거나 대체할 수 있는 액체냉각 시스템 수요가 확대되고 있다. 강원에너지는 산업용 플랜트와 2차전지 설비 사업을 통해 축적한 설계·시공·운영 대응 역량을 바탕으로 데이터센터 냉각 인프라 분야의 사업 기회를 모색하게 됐다.

강원에너지는 CDU 사업 경쟁력 강화를 위해 국내 CDU 데모센터 구축 가능성도 니덱과 협의해 검토할 계획이다. 데모센터가 추진될 경우 CDU 제품의 실제 운전 환경 구현, 고객 검증 지원, 설치·유지보수 역량 고도화 등을 위한 거점으로 활용할 수 있다.

강원에너지 신진용 대표이사는 "국내 AI 데이터센터 시장이 빠르게 확대되는 시점에서 니덱과 액체냉각 분야 협력을 논의하게 된 것에 의의가 있다"며 "설치·시운전·유지보수 역량을 단계적으로 확보하고, 향후 개별 프로젝트별로 실질적인 사업 기회를 만들어가겠다"고 말했다.

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