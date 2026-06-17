KB저축은행, '다이렉트 신용대출' 한도조회 이벤트

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB저축은행이 'KB다이렉트 신용대출' 상품 출시를 기념해 대출한도조회 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 KB저축은행 대출 이력이 없거나 올해 6월 14일 기준 대출 계좌를 보유하지 않은 신규 고객을 대상으로 한다. 오는 7월 31일까지 모바일 앱에서 마케팅 정보 수신 동의 후 대출한도조회를 완료하면 자동 응모되며, 추첨을 통해 100명에게 네이버페이 2만원권을 증정한다.

모바일 앱 한도조회 서비스는 별도 서류 제출이 필요 없고 신용점수에도 영향을 주지 않아, 예상 대출 한도와 금리를 간편하게 확인할 수 있다.

[사진=KB저축은행]

앞서 KB저축은행은 지난 4월 중저신용자의 금융 접근성 확대를 목적으로 연 0.1%p에서 최대 1.5%p까지 금리 인하 및 한도 우대 혜택을 제공하는 비대면 다이렉트 채널 전용 'KB다이렉트 신용대출'과 'KB다이렉트 비상금대출'을 출시한 바 있다.

해당 상품은 자체 다이렉트 채널을 통해 절감한 비용을 반영해 설계됐다. KB저축은행 모바일 앱에서 직접 신청할 경우 동일 조건 대비 낮은 금리와 우대 한도가 적용된다.

KB저축은행 관계자는 "이번 이벤트를 통해 많은 고객이 대출한도와 금리를 확인하고 다이렉트 신용대출의 금리 혜택을 경험하길 바란다"며 "향후에도 고객이 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 다이렉트 채널을 강화하고 금융 혜택을 확대하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com